Опасность атаки БпЛА объявили в Воронежской области 2 июня днем

Тем же, кто сейчас на улице, сотрудники МЧС рекомендуют зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход.

Опасность атаки беспилотных воздушных судов объявлена в Воронежской области 1 июня в 16:11. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Спасатели призывают жителей соблюдать спокойствие. Тем, кто находится в помещении, советуют не выходить на улицу и держаться подальше от окон. Тем же, кто сейчас на улице, сотрудники МЧС рекомендуют зайти в ближайшее здание, подъезд, паркинг или подземный переход.

Воронежцев, которые увидели беспилотник, призывают позвонить на 112 и сразу же уйти из зоны его видимости.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, более шести часов находилась Воронежская область в зоне налета беспилотников 2 июня.

