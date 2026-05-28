«Инцидент идет в статистику нам»: в МинЖКХ Воронежской области рассказали о скрытой механике жалоб на мусор

Часто жалобы на неубранный мусор в Воронеже поступают напрямую в минЖКХ, а не к самому оператору «Экотехнологии»

В конфликте между мэрией Воронежа и «Экотехнологиями» появилась третья сторона, которая попросила не спешить с выводами на основе цифр. Свою позицию корреспонденту «КП-Воронеж» пояснили в министерстве ЖКХ и энергетики Воронежской области 28 мая.

Напомним, ранее регоператор «Экотехнологии» привел данные системы ЦУР, дабы доказать, что более 80% жалоб на мусор (по крайней мере в мае) относятся к зоне ответственности муниципалитетов и других служб, а число претензий непосредственно к компании сократилось с 274 до 99. В компании настаивали, что власти опираются «на общую статистику».

«Важно понимать суть работы»

В министерстве ЖКХ подтвердили, что сами проценты приведены верно, а статистика ЦУР объективна:

— Наше министерство работает в этой системе не первый год и очень ценит сотрудничество, — заявили в ведомстве. — Но эти данные приводятся, чтобы представить преимущество работы именно регионального оператора перед остальными участниками системы. А тут важно понимать суть работы.

Как пояснили в МинЖКХ, система передает жалобы граждан из соцсетей. И очень часто жалобы на неубранный мусор в Воронеже поступают напрямую в министерство, а не к самому оператору «Экотехнологии».

— Мы сами в том числе их принимаем, обрабатываем и в случае ответственности «Экотехнологий» связываемся с региональным оператором в рабочем порядке. В результате проблема граждан решена, оператор вывозит неубранный мусор, но инцидент идет в статистику МинЖКХ, — подчеркнули в ведомстве.

При этом в министерстве сознательно не переадресовывают жалобы обратно оператору:

— Мы могли бы это делать, но предпочитаем ускорять процесс решения и отвечаем сами.

В связи с этим в ведомстве призвали не представлять совместную работу и объективные данные (этот тезис в министерстве особо подчеркнули) как «небольшое число жалоб по вине "Экотехнологий"».

— Мы бы воздержались от такой интерпретации, зная процесс изнутри, — резюмировали в МинЖКХ.

Кроме того, там обратили внимание на еще одну системную проблему: есть региональный оператор, который вообще не участвует в системе инцидент-менеджмента.

— И мы, и ЦУР хотели бы это исправить — во благо всех жителей нашего региона, — заключили в министерстве.

