Режиссер Владимир Щегольков и актер Михаил Пореченков Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Это будет очень человечный, очень понятный фильм о Юрии Хое, который возвращается в родной город к семье и пытается найти свои корни», — так режиссер Владимир Щегольков описывает суть грядущей биографической драмы о лидере группы «Сектор Газа». 22 мая всего на один съемочный день команда проекта приехала из Москвы в Воронеж, чтобы запечатлеть подлинную атмосферу площадей, улиц, набережных, Вогрэсовского моста. По словам создателей, зрителей ждет глубоко музыкальное кино, основанное на реальной творческой судьбе простого воронежского парня, танкиста и гаишника, чьи песни стали настоящим врожденным феноменом и частью народной культуры.

«Мы выбрали Никиту исключительно по внутреннему духу»

Июньское солнце плавит асфальт на площади Детей. Градусник упрямо ползет к отметке 30°C, но у Дворца творчества жарко не только от погоды. Вся площадь оцеплена, повсюду штативы, огромные светоотражатели и краны со сложной оптикой. Мимо то и дело проходят заинтригованные прохожие: «А что здесь за кино? Кого снимаете?». А снимают фильм про Хоя. В главной роли — Никита Кологривый.

— Мы выбрали Никиту исключительно по внутреннему духу, — объясняет режиссер. — Сразу пришли к пониманию, что это должен быть он, а дальше пошла сложная задача перевоплощения. Знаете, он настолько сильно иногда погружается в роль, что становится даже как-то не по себе... Кстати, наша команда осознанно отказалась от специфического воронежского «гэканья», но от мелодики речи Хоя — нет. Никита перед дублями сидит в наушниках, слушает, как говорит Юра, и ловит эту мелодику. Он и тембр меняет, и сам характер персонажа. Это тонкая работа, ведь Юра по своей натуре был интровертом, а Никита, наоборот, очень экстравертный человек.

Вся площадь оцеплена, повсюду штативы, огромные светоотражатели и краны со сложной оптикой Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Фильм будет показывать последние три дня жизни Хоя, когда он возвращается в Воронеж, как объяснил режиссер. Но в повествовании есть и флешбэки, которые раскрывают ключевые, поворотные моменты жизни Юры. И, конечно, в этой истории будет очень много музыки. А лейтмотивом через всю ленту пройдет песня «Пора домой». Она в числе самых любимых у режиссера:

— Мы даже с Михаилом Пореченковым иногда собираемся вечерами и поем! А еще нравится «Туман», «30 лет», «Звонок», «Лирика»... А вот забавная история. Однажды мы снимали двенадцать часов подряд исполнение одной и той же песни! Под конец нам уже даже из соседних деревень начали звонить, жаловаться. Знаете, потом приезжаешь домой после такой смены, закрываешь глаза, и его музыка тебя не отпускает — в тебе это все продолжает звучать.

«Простой парень, танкист, мент взял и запел, и вдруг стал бешено популярным»

Режиссер признается, что вынашивал идею фильма долго и бережно, отказавшись от копирования чужого опыта.

— Я с этим проектом уже пять лет, — делится Щегольков. — Пять лет назад мы приехали в Воронеж, я встретился с семьей Клинских и предложил эту идею. Родные согласились, и мы вместе начали работать над сценарием. У нас не было какого-то конкретного референса, мы делаем свою жанровую историю. Стремимся выпустить фильм в феврале или марте. Это уникальный сюжет не просто про кассеты, которые мы все слушали, а сам факт состоявшейся творческой судьбы: простой парень, танкист, мент взял и запел, и вдруг стал бешено популярным.

Большую часть фильма команда снимала в Москве. Режиссер смеется:

— Это потому, что мы ленивые! Ну а если серьезно, технология съемок сейчас такая, что проще снимать в Москве. Мы очень старались повторить местный колорит, но при этом специально приехали в Воронеж, чтобы показать настоящий город — его улицы, набережную, проспект Революции, Вогрэсовский мост и некоторые другие локации. Невозможно без Воронежа снимать такое кино, нам нужно было насытить им картину. Вот дальше мы поедем в Волгоград — снимать степь.

Фильм будет показывать последние три дня жизни Хоя, когда он возвращается в Воронеж Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Это часть нашей народной культуры»

Создатели фильма уверены, что за эпатажным образом Хоя скрывается глубокий феномен, который до сих пор и отзывается в сердцах миллионов.

— Те, кто против его творчества, они просто не разбираются, — убежден режиссер. — Это настоящий народный панк-рок, часть нашей народной культуры. Это яркий пример не продюсерского творчества, а врожденного — в этом и заключается уникальность Юры. И говорить, что он не нравится, это все равно, что заявить: «Я сам себе не нравлюсь». Я лично заинтересовался не конкретной эпохой, а этим человеком. Он удивительный. Мы же в своей работе хотим показать, что у каждого человека есть возможность раскрыться.

К этой теме подключается Михаил Пореченков, который играет в фильме директора Хоя Алексея Привалова:

— Великий Пушкин тоже ведь не всем нравился. Художник всегда кому-то нравится, кому-то нет — это нормально. Но в Юре это творчество проросло, оно было настоящим. И как бы то ни было, художника нужно уважать. А уже каждый зритель в фильме что-то свое найдет: свободу, желание творить, желание жить.

Бывший клавишник «Сектора Газа» Алексей Ушаков Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

«На площадке один момент был, что аж дочка Юры, Ира, расплакалась»

К съемочному процессу создатели привлекли тех, кто знал музыканта лично. Бывший клавишник «Сектора Газа» Алексей Ушаков, который и сам появится на экране, помогает воссоздать ушедшую эпоху:

— Съемки проходят отлично! Вспоминаешь давние времена, заново погружаешься в них. Никита Кологривый — гениальный актер. Там на площадке один момент был, что аж дочка Юры, Ира, расплакалась. Я со своей стороны стараюсь подсказывать ребятам, какими были движения Юры, какое у него было настроение при общении с незнакомыми людьми. Очень часто ведь Юру записывали в хулиганы, а он на самом деле был очень скромным человеком. В жизни он ничем не выделялся и не пытался выделиться, никогда не гордился и не кичился своей бешеной славой. И Никита передаст его правильный образ. Я думаю, что фильм получится отличным. Я считаю, что история более дальнозорка, чем сиюминутное людское мнение. И чем дальше мы идем, тем правильнее вырисовывается образ Юрия Хоя.

Дочь Юрия Ирина Клинских Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Самые близкие люди Юрия Клинских признаются, что за эпатажными текстами всегда стояла простая человеческая искренность, которая и обеспечила группе бессмертие.

— Отец писал песни для людей, от всей души, поэтому вокруг его творчества до сих пор скопилось так много настоящей народной любви, — отмечает дочь музыканта Ирина Клинских. Ее маме, Галине Клинских, которая прошла с Юрием путь от студенческих лет и армейского дембеля до пика его славы, тоже близки далеко не все хулиганские треки «Сектора»:

— Но одними из самых любимых в творчестве мужа для меня всегда были и остаются «Туман» и «30 лет».

Супруга Юрия Галина Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Открыли доску памяти в честь Юрия Хоя

В тот же день история Хоя закольцевалась на левом берегу. На улице Циолковского, 119, открыли памятную доску Юрию Клинских — событие, которого воронежцы и семья музыканта ждали долгие годы. Весь двор заполонили соседи и преданные фанаты, из припаркованных машин на полную мощность разрывались знакомые аккорды, а взрослые мужчины, не скрывая эмоций, подпевали родному голосу. Память музыканта увековечили там, где он жил и творил, а в толпе, кстати, уже вовсю обсуждали следующий шаг — сквер под будущий полноразмерный памятник Юрию Хою в Воронеже уже утвержден, и осталось согласовать его финальные эскизы. Подробнее об открытии доски сайт VRN.KP сообщал ранее.

Напомним, «КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона. Больше фотографий и видео со съемочного дня и с открытия памятной доски в честь Юрия Хоя мы публикуем именно там.