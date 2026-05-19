В Воронеже с 22 мая начнутся съемки фильма «Хой!»

В Воронеже будут снимать художественный фильм «Хой!», посвященный жизни и творчеству легендарного земляка, лидера рок-группы «Сектор Газа» Юрия Клинских. Масштабные съемки пройдут в самом центре города уже 22 мая. В съмочном процессе задействовано более 60 участников команды и внушительная массовка. Об этом сообщили в правительстве области 19 мая.

Власти просят жителей и гостей столицы Черноземья с пониманием отнестись к творческому процессу. Из-за работы кинематографистов возможны временные дорожные или пешеходные ограничения.

Зато воронежцы смогут воочию увидеть знаменитых актеров: в картине снимаются Никита Кологривый, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро и Александр Баширов. Для воссоздания атмосферы режиссеры выбрали ключевые и самые узнаваемые места города. Камеры развернутся на площади Ленина, Петровской набережной, проспекте Революции, площади Детей, а также в районе Чернавского моста.

