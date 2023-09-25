Прибавил 4,5 килограмма и сделал первые шаги: как изменилась жизнь истощенного воронежского мальчика

Фото из архива "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Невероятные перемены произошли в состоянии шестилетнего мальчика, который в конце августа попал в воронежскую областную детскую больницу. Напомним, в стационар доставили до крайности истощенного ребенка с весом в девять килограммов. Мальчик не мог ни ходить, ни говорить, не реагировал на свое имя, голос и прикосновения посторонних.

Ребенка привезла 21-летняя мама для прохождения медицинского обследования и комиссии перед оформлением в интернат. Увидев буквально обтянутое кожей маленькое тельце, мамы других пациентов и персонал больницы пришли в шок. Кто-то сфотографировал мальчика и отправил фото и видео журналистам. Описанная в СМИ история потрясла воронежцев, а затем стала поводом для проверки следователей. В итоге в отношении матери воронежский СУСК возбудил уголовное дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Следователи выяснили, что в семье воспитывается еще один, младший, ребенок. По неофициальной информации, отец в судьбе семьи участия не принимает. У старшего сына официально подтверждено психическое заболевание. Именно наличием диагноза поначалу объясняли его истощенный вид. Дескать, ребенок умственно отсталый и отказывается принимать пищу. Но…

За месяц пребывания в больнице мальчик заметно поправился. Как рассказала «Комсомолке» уполномоченный по правам ребенка Воронежской области Ирина Попова, к сегодняшнему дню прибавка в его весе составила уже больше 4,5 килограммов. И это на больничной диете!

- Пока мальчик остается в больнице. Начал потихоньку, с поддержкой, ходить. Сейчас врачи оформляют заключение психолого-медико-педагогической комиссии для направления ребенка в Бутурлиновский детский дом – интернат для умственно-отсталых детей. Ситуация находится у меня на контроле, - рассказала нам детский омбудсмен.

Жизни ребенка, по словам врачей, сейчас ничто не угрожает. В его состоянии явно отмечается положительная динамика.

Тем временем следователи продолжают изучать обстоятельства этой истории. В том числе – проверяют, как сработали органы профилактики. Если в ходе расследования уголовного дела обнаружится вина органов опеки и ПДН, то им грозит наказание.