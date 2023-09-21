Ножки, ручки – спичечки: что известно о воронежском истощённом шестилетнем мальчике

Следователи возбудили уголовное дело Фото: из архива «КП»

В конце августа в воронежскую областную больницу привезли мальчика. Ножки и ручки – «спичечки», голова на худенькой шее. Вид ребенка привел в ужас мам соседей по палате и отделению. А когда в больнице узнали, что ему шесть лет, то кто-то из пациенток или персонала сфотографировал и отправили фото мальчика журналистам. Так эту шокирующую историю узнал весь Воронеж.

9 КИЛОГРАММОВ В ШЕСТЬ ЛЕТ

Официально при поступлении в больницу мальчик весил девять килограммов. Это крайняя степень истощения, которая бывает при длительном голодании. Но кто морил ребенка голодом в 21-ом веке?!

Как только история мальчика стала достоянием общественности, ею заинтересовался следственный комитет. Глава СК поручил воронежскому СУСКу организовать проверку и доложить о ее результатах. К расследованию подключились полиция и уполномоченный по правам ребенка в Воронежской области Ирина Попова.

Выяснилось, что у мальчика кроме крайней степени истощения проблемы с психическим развитием. В свои годы он не разговаривает, не реагирует на голос и прикосновения. Это подтверждается и официальным диагнозом.

НАПРАВЛЕНИЕ В ИНТЕРНАТ

В больницу мальчика привезла 21-летняя мама. Она решила оформить ребенка в интернат для умственно отсталых детей. Но для этого необходимо было пройти предварительное обследование в больнице, получить заключение и направление врачей.

Это может показаться странным, но состояние ребенка не вызвало подозрений у медиков. Во всяком случае, официально они не обращались в полицию с заявлением об истощенном пациенте. Не было жалоб на семью и содержание ребенка ни со стороны органов опеки и отдела ПДН, ни от соседей по месту жительства. До сердобольных мамочек в больничной палате никто не замечал в состоянии ребенка чего-то особенного.

«Комсомолка» выяснила, что кроме этого ребенка в семье есть еще один, младший. Воспитывает их одна мама. Но семья неблагополучной не считается.

ПРИБАВИЛ ТРИ КИЛО В БОЛЬНИЦЕ

На второй день после начала проверки следствие возбудило в отношении матери мальчика уголовное дело о ненадлежащем исполнении ею обязанностей по воспитанию сына.

- В ходе расследования необходимо будет выяснить, явилось ли ухудшение состояния здоровья ребенка следствием виновного поведения матери, либо обусловлено его диагнозом и установлением инвалидности, - поделилась деталями детский омбудсмен Ирина Попова.

Пребывание в больнице пошло мальчику на пользу. Даже на больничной диете он быстро пошел на поправку, набрав к выписке три килограмма. Положительно решился и вопрос о временном помещении ребенка в Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей, по заявлению матери.

Тем временем следователи продолжают разбираться в этой неоднозначной истории. Много вопросов возникло у следствия к учреждениям системы профилактики, которые «не замечали», что происходит в семье и не задавались вопросом, почему шестилетний ребенок, пусть и с психическим заболеванием, тает на глазах. Тем более, что, как выяснилось, с аппетитом у него проблем нет. Если в ходе расследования уголовного дела обнаружится вина органов опеки и ПДН, то им грозит наказание.