Под Воронежем сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотник дальше Новоусманского района не улетел. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в воскресенье, 17 сентября, в Новоусманском районе сбили украинский беспилотник. В Министерстве обороны России сообщили, что около 9.40 была «пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России». В ведомстве добавили, что украинский беспилотник был перехвачен над территорией Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале добавил, что беспилотник был выявлен и подавлен силами радиоэлектронной борьбы. И сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Губернатор поблагодарил военных за работу.

Напомним, было зафиксировано два случая, когда российские силы сбивали украинский беспилотник в Воронежской области. Так, 9 июня сбитый БПЛА упал на балкон многоэтажки в Воронеже. Три человека получили ранения от осколков стекла, все они от госпитализации отказались. Другой инцидент произошел 30 августа: украинский беспилотник сбили в Семилукском районе, он приземлился прямо на уличный туалет. В результате случившегося никто не пострадал.