Татьяна Шкурова: «Приезд Димы Билана держали в секрете от детей до последнего»

Дима Билан с многочисленной семьей Шкуровых. Фото: из личного архива семьи Шкуровых.

Многодетная мама из села Ливенка Павловского района рассказала «КП-Воронеж» о том, как в гостях у них побывал Дима Билан:

- Большинство детей у нас сейчас в лагере, но, когда мне сказали, что звездный певец приедет к нам, мы их, конечно, привезли домой. Было это 9 августа. Как раз тогда у нас в усадьбе привезли и смонтировали первый подарок Димы Билана – детскую площадку. Ребята приехали, удивились, откуда она. Но мы практически до последнего не раскрывали, кто к нам приедет. Сказали просто – будут гости. Ну так они к нам часто приезжают – привыкли. Только перед самым визитом Билана проговорились. Дети не верили: «Неужели правда?». И только когда днем 10 августа Дима вышел из своей иномарки, окончательно поняли, что это не розыгрыш.

- Какое впечатление произвел Билан?

- Очень простой, сразу нашел со всеми детьми общий язык. Легко, непринужденно общается. Понятно по разговору, что много читает, думает. Мы ходили по усадьбе нашей, к пруду. Дима расспрашивал ребят, о чем они думают, мечтают. Дети сказали, что интересуются его творчеством, поинтересовались планами нашего звездного гостя. Дима поделился, что записывает новый альбом. Даже небольшой танцевальный флешмоб у нас получился. Потом в беседке чай пили. Диму угостили нашим фирменным пирогом с лесными ягодами. Сделали фото на память и проводили до машины всей семьей. Дети были в восторге!

Напомним, Дима Билан приезжал в семью, которая недавно пополнилась семью детьми, эвакуированными из интерната в населенном пункте Амвросиевка ДНР. Всего у Татьяны и Юрия Шкуровых 21 сын и дочь – среди них есть и совсем маленькие ребятишки, и уже взрослые люди.

- Дима во время визита показал, что он еще и очень тактичный. Со всеми детьми общался одинаково, никак не выделял ребят с Донбасса. И это правильно. Мы так же поступаем – все они наши родные! – говорит Татьяна Шкурова.

Дима Билан, кроме детской площадки, подарил семье Шкуровых стиральную машину, принтер и компьютер для детей.

- В пользовании гаджетом мы ребят стараемся ограничивать, так что с тем, как делить время за подаренным компьютером, думаю, проблем не возникнет, - уверена Татьяна.

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