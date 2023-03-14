Мать 14 детей из Воронежской области взяла к себе еще семь ребятишек из донбасского интерната

Почти вся семья Шкуровых в сборе. Фото: из личного архива семьи Шкуровых.

В селе Ливенка Павловского района живет многодетная семья Шкуровых. Еще относительно недавно у Татьяны и Юрия было 14 детей. А теперь уже 21. Семья оформила опеку над семью ребятишками из интерната в райцентре Амвросиевка ДНР. Супруги Шкуровы рассказали нам, как их новые дети привыкали к мирной жизни.

«ДОЛГО НЕ РАЗГОВАРИВАЛИ, А КРИЧАЛИ, И БОЯЛИСЬ ГРОЗ»

Татьяна и Юрий Шкуровы не сразу решились на такое мощное пополнение в семье, и так немаленькой. Но потом подумали, кто, если не они?

- Мы с мужем приехали в Ливенку из Алма-Аты вслед за родителями в 2004 году, - рассказывает Татьяна Шкурова. – В Павловском районе, когда тут только начинали жить, мужа покорил воздух, он здесь какой-то особенный. В общем нам понравилось. Стали жить, хозяйством обзаводиться. Подрос сын, тут и появилась мысль брать себе приемных детей. Сначала уговорила Юрию на двух, почувствовали, что справляемся, и на этом не остановились. А о детях с Донбасса мы услышали летом 2022 года. Мне передали информацию о них руководитель областного клуба приёмных семей «Рождённые сердцем». Сразу семерых приютить никто не решался. И тогда Юра сказал: давай, это будем мы. Ребят забирали уже из России. Одну девочку нам передала детский омбудсмен Мария Львова-Белова в Ростове-на-Дону. Остальных забрали в Курске. Так что у нас теперь новые дочки и сыновья – Лидия, Кристина, Каролина, Лиза, Саша, Андрей и Женя. Четверо сейчас ходят в школу, двое – в детсад, а старшая Лидия в конце лета прошлого года поступила на первый курс в ВГТУ, она живет в Воронеже теперь.

Лида (на переднем плане) уже учится в Воронеже. Фото: из личного архива семьи Шкуровых.

Дети с Донбасса на новом месте долго адаптировались. К хорошему – жизни без обстрелов, тишине – привыкаешь быстро, но все равно время на перестройку требуется.

- В первое время дети удивили меня тем, что все они как будто разучились разговаривать спокойным голосом, все прямо кричали, - продолжает Татьяна. – Возможно, это из-за частых артобстрелов, создающих жуткий грохот, привыкли так общаться. И гроз боялись, они в июле-августе прошлого года у нас сильные были. А еще поразило, как даже самые маленькие быстро собираются в дорогу, если надо куда-то ехать. Прямо как солдаты в армии. Смотрю, а один из малышей, Женя, кидает в рюкзак и трусы, и зубную щетку. Привычка… В интернате запрещали куда-то уходить, потому что боялись за детей. Здесь, слава Богу, простор. Хочешь в сад иди, хочешь – на пруд.

«ПРИСМАТРИВАТЬ ЗА СТОЛЬКИМИ ДЕТЬМИ – НЕ ПРОБЛЕМА, ЕСЛИ ВСЕ ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ»

Большинство наших семейных читателей схватятся за голову. Тут бы за одним-двумя уследить, а тут целых семь детей появились. Однако Шкуровы большой проблемы в этом не видят.

- Главное – все правильно организовать, - считает Татьяна. – У нас старшие берут шефство над младшими. Девочки, понятное дело, по дому помогают, мальчики больше на участке, в саду, но и по дому тоже. Кашу сварить, картошку почистить – со всем справляются. По питанию: 15-литровую кастрюлю используем только, когда варим борщ. Ну и казаны, конечно, у нас в ходу, мы любим южную кухню. Впрочем, ребята не только домом и участком заняты. Они и на кружки ходят, и поют, и танцуют. А муж отвечает за их спортивную подготовку.

Младшие мальчики и девочки любят посидеть на веранде. Фото: из личного архива семьи Шкуровых.

В разговор вступает Юрий:

- Зарядкой с ребятами занимаемся, отжиманием. Стараются во всем мне помогать. У нас практически не прекращается ремонт – что-то исправить, что-то обновить. Так что занятия находятся всем. Сад у нас большой – 30 соток, там растут все виды орехов, виноград, сортовые яблони. За ними надо ухаживать. Ну и рыбалкой мы занимаемся, благо пруд рядом.

Первоклассник Андрей помогает собирать виноград в саду. Фото: из личного архива семьи Шкуровых.

Пруд расположен недалеко от дома Шкуровых. Его хозяева даже сообщили нам точные параметры водоема – 40 метров длина, 15 – ширина, глубина доходит до 4,5 метров.

- Наш пруд – естественный. Когда приходит тепло, запускаем туда малька, поэтому там водится карп, толстолобик, белый амур. Так что и порыбачить можно, и искупаться, - говорит Татьяна.

На пруду можно и искупаться, и на лодке поплавать. Фото: из личного архива семьи Шкуровых.

«ПЕРЕСТАЛИ СЧИТАТЬ СЕБЯ НЕ ДОМАШНИМИ ДЕТЬМИ»

По нынешним временам на такую семью и тратить приходится много. Однако Татьяна и Юрий справляются. Помогают пособия, опять же на еду приходится меньше тратиться, чем городским, - много чего на собственных садах и огородах растет.

- Правда, в 2022 году впервые задумались, потянем ли финансово, - вспоминает Татьяна. - Нужно было ведь и дом перестраивать. Но тут областные власти помогли материально, оплатили часть работ строителей, которые трудились до глубокой ночи, без выходных. Мы с ними даже подружились. Какое-то время пришлось многим членам семьи на одном диване спать, но это даже способствовало сплочению. Второй этаж у нас был чердаком долгое время, теперь же он стал жилым. Там у нас живут девочки, а мальчики – на первом.

Дети из Донбасса стали в этом доме своими окончательно. Причем они сами это ощутили. Татьяна Шкурова убедилась в этом:

- Как только ребята приехали и начали общаться с другими сельскими детьми, то говорили: «А мы играли с домашней девочкой (или мальчиком)». То есть, сами такими себя не ощущали. Теперь это прошло. Значит, все мы с мужем сделали правильно полгода назад.