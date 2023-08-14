Дима Билан под Воронежем вручил подарки семье с семью детьми из ДНР

Дима Билан с многодетной мамой Татьяной и ее детьми. Фото: кадр с видео

Звезда российского шоу-бизнеса Дима Билан приехал в село Ливенка Павловского района в гости к многодетной семье Шкуровых. Об этом рассказала в своем телеграм-канале уполномоченная по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

Мамой и папой Татьяну и Юрия Шкуровых называют просто куча малышей, да и практически взрослых людей. Было их в семье 14, а не так давно прибавились еще семь из интерната в райцентре Амвросиевка ДНР.

Татьяна Шкурова рассказала звездному гостю, что все дети с Донбасса творческие, уже адаптировались и нашли увлечения. Старшие девочки выбрали сестринское дело и специальность повара-кондитера. А средние пока поют, танцуют, читают с выражением стихи. Восьмилетний мальчик научился читать и полюбил книги - это для него настоящая победа. Вместе с младшим братом ждет начало учебного года. А пока ходит хвостиком за приемным отцом, спрашивает, чем помочь. Самая младшая — любознательная, любит рисовать, особенно на стенах, много смеется.

Дима Билан начал с шуток, всех обнял, со всеми поговорил. Дети были в восторге. Показали домашних животных, сад, виноградник, голубятню.

- У вас прямо заповедник получается! Какие вы счастливые ребятки, — порадовался Билан.

Конечно, артист приехал не с пустыми руками. Теперь на участке у дома многодетной семьи есть своя современная детская площадка от Димы. А еще он подарил компьютер, принтер и стиральную машинку.

- Я тоже из обычного поселка, там закладывается очень много того, что тебя питает всю жизнь потом, - сказал звездный гость.

Подробнее о жизни многодетной семьи Шкуровых можно узнать здесь.