Исчез за три дня до преступления: что известно о подозреваемом в жестоком убийстве фитнес-тренера в Воронеже

Тело нашли в подъезде поздним вечером. Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Два дня воронежцы находятся в шоке от жестокого убийства 28-летней женщины в подъезде дома на улице Л.Рябцевой. Ее тело с перерезанным горлом обнаружили вечером 2 августа соседи на площадке первого этажа. Никто не слышал ни шума, ни криков. У погибшей остался 8-летний ребенок.

Позже выяснилось, что убитой оказалась успешный воронежский фитнес-тренер Алина Б.

- Жуткая трагедия. Знал Алину лично, ходил к ней на персональные тренировки. Очень жаль. Надеюсь, что этого негодяя найдут, хотя ее уже не вернешь, - написал в своем телеграм-канале воронежский депутат Артем Рымарь.

Фото со страницы казачьего поискового отряда «Регион 36» в соцсети «Вконтакте»

У следствия уже появился подозреваемый. Оперативники распространили по городу ориентировку на 24-летнего Андрея Коченкова. У следователей есть серьезные улики в отношении мужчины.

Кроме правоохранителей Коченкова ищут и родственники. 4 августа на странице казачьего поискового отряда «Регион 36» в соцсети «Вконтакте» появилось объявление от родственников пропавшего. Сообщается, что Андрей Коченков исчез 30 июля из своей квартиры на улице Лизюкова, и о дальнейшей его судьбе ничего не известно.

В соцсетях сообщают, что поводом убийство могло произойти на любовной почве. Однако официально эту версию следствие пока не подтверждает.