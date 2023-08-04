По подозрению в убийстве женщины в Воронеже ищут 24-летнего мужчину

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В Воронеже на подъездах жилых домов по улице Лидии Рябцевой появились ориентировки на подозреваемого в убийстве молодой женщины. Напомним, тело 28-летней жертвы с перерезанным горлом нашли вечером 2 августа в одном из подъездов дома на этой улице. У погибшей остался 8-летний ребенок.

В пресс-службе полиции подтвердили, что ориентировка подлинная. Правоохранительные органы просят у воронежцев содействия в поисках подозреваемого:

- В совершении данного преступления обоснованно подозревается житель города Воронежа Коченков Андрей Вячеславович, 10.10.1998 года рождения, который с места преступления скрылся, его местонахождение до настоящего времени не установлено.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Если вам что-то известно о подозреваемом, сообщите в правоохранительные органы по телефонам: 8 920 405 13 96, 8 917 309 48 44, 8 920 423 54 00, 8 (472)269 66 50 или 02. Конфиденциальность гарантирована.