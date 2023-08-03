В Воронеже в подъезде обнаружили тело девушки с перерезанным горлом

Сотрудники Следственного комитета и полицейские разыскивают убийцу. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В среду, 2 августа, в 22.30 в подъезде одного из домов на улице Лидии Рябцевой обнаружили тело девушки с перерезанным горлом. Шокированные люди вызвали силовиков. На место ЧП вскоре приехали полицейские и сотрудники Следственного комитета.

- Личность погибшей девушки установили, ей было 27 лет. Назначен комплекс судебных экспертиз, наши сотрудники допрашивают свидетелей. Наши коллеги и работники уголовного розыска полиции устанавливают обстоятельства смерти и устанавливают виновника гибели девушки. Возбуждено уголовное дело по статье, карающей за убийство, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.