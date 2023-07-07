Воронежский губернатор: «В этом году восстановим еще 36 км дорог в Луганской народной республике»

фото: Правительство Воронежской области

Воронежская область активно продолжает восстанавливать дороги в подшефных районах Луганской народной республики - Марковском, Меловском и Новопсковском. В прошлом году здесь специалисты обновили часть важной транспортной артерии, соединяющей населенные пункты. В этом году работы продолжили. Новое асфальтовое покрытие появится на 36 км направления «Сватово – Новопсков – Меловое». Об этом проинформировал воронежский губернатор Александр Гусев 7 июля в своем телеграм-канале.

фото: Правительство Воронежской области

Масштабные работы сейчас ведутся на территории Меловского района. На участке заняты 32 единицы техники – вовсю гудят катки, асфальтоукладчики, ресайклеры, грейдеры, экскаваторы. Почти 28 км нижнего слоя дороги уже готовы, пояснил ведущий специалист-эксперт отдела технического контроля Департамента дорожной деятельности Александр Вышегородских.

- Сейчас подрядной организацией Россошанское ДРСУ укладывает первый слой - уже сделано в районе 28 км, осталось еще 8 км, - пояснил он.

Затем дорожники займутся укреплением обочины, установкой знаков, ограждений и нанесением разметки. Движение планируют открыть в конце лета.

А вот в село Морозовка Меловского района дорога уже есть. Как рассказал настоятель Свято- Введенского храма отец Вадим, живущий здесь уже 19 лет, такого на его памяти не было.

- Чтобы доехать до Марковки, надо было затратить час, а то и час двадцать минут. Точно также до Мелового. Сейчас путь преодолевается за 15 минут. Из-за этого и прихожан стало больше. Спасибо большое!, - поблагодарил настоятель храма.

фото: Правительство Воронежской области

Ремонтно-восстановительные работы в подшефных районах ЛНР впечатляют. Это отмечает и врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- В этом году специалисты региона-шефа осуществят ремонт трех районных больниц, двух детских садов и трех школ, а также произведут работы по модернизации ЖКХ на 16 объектах – прежде всего, заменят изношенные системы отопления в образовательных учреждениях, - отметил он в своем телеграм-канале.

И поблагодарил губернатора Александра Гусева и всех жителей Воронежской области за масштабную помощь, которая оказывается сегодня Донбассу.

Ранее стало известно, что регион взял шефство над еще одним приграничным районом республики – Белокуракинским. Там сейчас работает группа воронежских специалистов, которые оценивают ущерб.