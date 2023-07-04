У Воронежской области появился еще один подшефный район ЛНР – Белокуракинский

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Воронежская область взяла шефство еще над одним районом соседней Луганской Народной Республики – Белокуракинским. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев 4 июля.

Он пояснил, что туда сегодня выезжает первая группа воронежских специалистов, чтобы оценить ущерб, нанесенный территории киевским режимом. Эксперты соберут первичные данные, чтобы можно было определить состав и характер работ. Трудиться над восстановлением населенных пунктов начнут уже этим летом. В первую очередь займутся соцобъектами.

Губернатор также подчеркнул, что работы в подшефных районах ЛНР проходят без ущерба интересам развития Воронежской области. Курировать восстановление Белокуракинского района ЛНР, как и других подшефных территорий, будет заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачев.

Напомним, в 2022 году регион поддержал Марковский, Меловский и Новопсковский районы ЛНР. Им оказывается помощь в восстановлении дорог, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры.