Александр Гусев: «Продолжаем поддержку подшефных районов Луганской Народной Республики»

фото: Правительство Воронежской области

Воронежская область продолжает поддерживать подшефные районы Луганской Народной Республики - ЛНР. Напомним, наш регион оказывает помощь в восстановлении дорог, объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры на территории Марковского, Меловского и Новопсковского районов ЛНР.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал в своем телеграм-канале видео о том, как идет строительство важной для местных жителей дороги.

- Восстановим тут около 40 километров направления Сватово – Новопсков – Меловое, прокомментировал глава региона сюжет. - Подрядчик приступил к укреплению основания трассы.

Работы ведутся методом холодной регенерации, асфальт уложат в два слоя.