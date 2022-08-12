«Все делаем на совесть»: Воронежские строители и дорожники рассказали о темпах работ в подшефных районах ЛНР

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

В подшефных районах Луганской народной республики – Меловском, Марковском и Новопсковском вовсю идут ремонтные работы. Там трудятся воронежские строители и дорожные службы. Помощь оказывают в рамках соглашений, заключенных губернатором Александром Гусевым с главами муниципалитетов. Ход работ оценила делегация представителей правительства, СМИ и блогеров Воронежской области 11 августа.

Сначала побывали в Меловском районе. Здесь завершает отделочные работы в учебном корпусе местного лицея наше ООО «Спецстрой». Скоро строители приступят к укладке ламината и займутся сантехникой. Представитель подрядчика Александр Ливенцев рассказал, что работы идут по графику. На стройке, кроме воронежцев, трудятся и местные бригады.

В новом корпусе расположат учебные классы, что позволит уйти от второй смены.

— Тут появятся библиотека, компьютерные классы, кабинеты физики и химии, а также другие специализированные помещения для нормального функционирования школы. Объект введут в эксплуатацию до 1 сентября, – поделился начальник отдела образования администрации Меловского района Алексей Федаев.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Также восстанавливают два жилых домах на улицах Луначарского и Юбилейной в Меловом, между которыми в феврале упал снаряд. Пострадал фасад здания, были перебиты коммуникации, разбиты окна. По словам начальника отдела ЖКХ райадминистрации Вячеслава Акимова, сейчас в зданиях ведутся отделочные работы, затем заменят окна и кровлю на площади 600 кв. м.

В Новопсковском районе серьезные работы кипят в двух средних школах и многопрофильной больнице. В Новопсковской СОШ воронежские строители ведут ремонт пищеблока. В качестве субподрядчиков выступают местные жители.

Один из строителей, Сергей Сидоров, общаясь с журналистами отметил, что все делают «на совесть».

— У меня тут отец учился, мать училась, и дети мои будут учиться. Это дополнительный стимул, чтобы все было в лучшем виде сделано. Советский союз построил школу — тогда было хорошо, а дальше ничего не было: ни ремонта, ни финансовых вложений. Только местными силами поддерживали, а сейчас настоящий капитальный ремонт идет, — сказал Сергей Сидоров.

Один из важных объектов — дорога. Ремонтом трассы Сватово – Новопсков – Меловое в Марковском и Новопсковском районах ЛНР занимается россошанская организация ДРСУ №1. Тут перекладывают более 11,6 км трассы.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале прокомментировал ход работ:

— Когда мы взяли шефство над тремя районами Луганской Народной Республики, поняли, первое, что нужно сделать — дороги. Их тут пришлось делать с нуля. Наши специалисты все обследовали. Протяженность основной дороги — 94 км, из них 52 км — были разрушены. Решили разделить работы на несколько этапов. В первую очередь решили восстановить наиболее оживленные трассы. Второй этап работ хотим завершить в сентябре, дальше будем смотреть по погодным условиям.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области​

В Марковском районе восстанавливают гимназию и детский сад «Колосок». В гимназии, где обучается 412 детей, идет косметический ремонт актового, спортивного залов, капитальный ремонт двора. Алексей Боев, представитель воронежской компании ДСК, которая ведет работы на объекте, отметил, заверил, что до 1 сентября все будет сделано.

Так же до начала учебного года в марковском детском саду «Колосок» воронежские строители должны поменять крышу и отремонтировать входные группы.

Ирина Шабанова