Под Воронежем приостановили работу детского лагеря, где произошла вспышка кишечной инфекции

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

ЧП произошло в детском оздоровительном лагере «Юность» в Новоусманском районе. 5 июля там массово заболели дети. У ребятишек медики выявили острую кишечную инфекцию. На данный момент известно о десяти случаях. По данным пресс-службы муниципального района, одного ребенка отправили в больницу. Остальные проходят лечение амбулаторно.

В лагерь прибыли сотрудники управления Роспотребнадзора. Санврачи выдали предписание работу лагеря экстренно приостановили. Специалисты рассказали, что уже отобрали пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции, также ими взяты смывы с объектов внешней среды. Будет проводиться исследование.

В Следственном управление СКР по Воронежской области пояснили, что по случаям проводится процессуальная проверка.

- Выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, прокуроры организовали проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - резюмировали в пресс-службе надзорного ведомства области.

В пресс-службе Новоусманского района пояснили, что лагерь "Юность" не закрыт полностью. Там пока остается группа детей из Луганской народной республики.

- По состоянию на вчерашний вечер только у одного мальчика были симптомы кишечной инфекции – именно он был госпитализирован. Утром наблюдающие медики рассказали, что сейчас он в полном порядке. Еще одна девочка – с признаками простуды. От остальных жалоб на состояние здоровья не поступало. Ребята находятся под постоянным наблюдением, о ситуации проинформированы администрации Марковского и Меловского районов ЛНР. Информация о новых случаях обращений к врачам от уехавших ребят в лагерь со вчерашнего вечера не поступало, - рассказали в пресс-службе.