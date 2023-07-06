СК и прокуратура занялись массовым заболеванием детей острой кишечной инфекцией в лагере под Воронежем

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Следственное управление СКР по Воронежской области проводит процессуальную проверку после массового заболевания острой кишечной инфекцией в детском лагере «Юность» в Новоусманском районе. Ее ход взят на контроль региональной прокуратурой. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 6 июля.

В данный момент работа лагеря приостановлена. Такое предписание выдал Роспотребнадзор. Специалисты уже отобрали пробы воды, продовольственного сырья и готовой продукции, также ими взяты смывы с объектов внешней среды.

Кроме того, прокуроры организовали проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - пояснили в пресс-службе ведомства.

О том, что в ДОЛ «Юность» массово заболели дети, стало известно 5 июля. У ребятишек были выявлены случаи острой кишечной инфекции. Всего известно о десяти случаях. Один ребенок находится в больнице, остальные – на амбулаторном лечении.