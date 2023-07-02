В Воронеже ежик чуть не задушился пластиковым пакетом

У ежика хорошо видны на шее следы удушения пакетом. Фото центра помощи диким животным «Сердце леса».

В Воронеже произошло нашествие ежиков. Колючих зверьков горожане массово встречают на улицах, возле домов и в зеленых зонах. К сожалению, лесные малыши часто погибают от городских опасностей - машин и бытового мусора. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, на днях в волонтерский центр помощи диким животным принесли ежика, чуть не задушившегося полиэтиленовым пакетом. Кусок пластика так плотно намотался животному на шею, что снять «удавку» колючий самостоятельно не смог. Малыша горожане нашли в парке «Северный лес», который захламлен следами отдыха горожан.

- Полиэтиленовый пакет намотался так плотно, что прорезал мягкие ткани, два часа ветеринарные врачи зачищали омертвевшие участки кожи. Сейчас ежик в клинике, чувствует себя хорошо, с аппетитом кушает, даже прибавил 30 граммов. Послезавтра планируем его забирать, - рассказала «Комсомолке» Анита Придоткайте, куратор направления помощи диким животным центра «Сердце леса».

Сейчас ежик идет на поправку и прибавил 30 граммов в весе. Фото центра помощи диким животным «Сердце леса».,

За последние несколько дней воронежцы принесли в центр помощи диким животным девять ежат. Двое, к сожалению, не смотря на помощь ветеринаров, погибли. Еще нескольких горожан зоологи постоянно консультируют по самостоятельному выхаживанию и выкармливанию спасенных зверьков в домашних условиях.

Это не первый случай, когда животные страдают от бытового мусора. Год назад воронежцы распространили в соцсетях видео с лисой, голова которой застряла в пластиковой бутылке в селе Лопатки Рамонского района. Любопытная рыжуха сама не могла выбраться из пластикового плена и пришла за помощью к людям, местные жители вызывали спасателей МЧС.

Год нахад под Воронежем лиса застряла в пластиковой бутылке, не проходите мимо таких ситуаций, помогите животным! Фото Александры Бурцевой

- Страдают животные не только от бытового мусора. И случай с лисой с баклажкой на голове не единичный. Околоводные и водоплавающие птицы часто запутываются в леске. За прошлый месяц было два случая с утятами, которые заглотили рыболовный крючок, - добавила Анита Придоткайте.