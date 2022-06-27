В Воронежской области лиса застряла головой в пластиковой бутылке

Фото поделилась Александра Бурцева. Не проходите мимо таких ситуаций, помогите животным!

В селе Лопатки Рамонского района местные жители увидели лису, которая застряла головой в пластиковой бутылке. По всей видимости, рыжая попала в такую ситуацию в поисках еды. Самостоятельно выбраться из плена она не смогла, поэтому вышла к людям. Об инциденте рассказала региональный координатор общественной организации волонтеров-экологов «Делай!» Александра Бурцева 27 июня.

Лису местные жители увидели еще 4 дня назад, она бродила по селу. Однако они побоялись подойти к несчастному животному из-за боязни быть укушенными.

– Лиса в западне, она не может укусить. Да и после освобождения животные всегда убегают, – поделилась Александра. Одна из местных жительниц позвонила в МЧС по телефону 112, а те передали информацию руководителю Центра помощи диким животным «Сердце леса». На место тут же выехали волонтеры. Лису искали, но тщетно.

– К сожалению, сегодня уже четвертые сутки как лиса в западне... Выжить без еды и воды в такую жару очень сложно..., – посетовала Александра, – Очень жаль, что люди боятся оказать помощь животным, когда это так нужно. Если вы стали свидетелем такой ситуации, не проходите мимо. Окажите помощь самостоятельно, позвоните в МЧС или волонтерам. Это – цена жизни!