Обитающий в воронежском лесопарке ёжик чуть не погиб из-за полиэтиленового пакета

Фото из группы помощи диким животным «Сердце леса» в соцсети «Вконтакте» Фото: Предоставлено

Воронежским зооволонтерам принесли молодого ежа, который чуть не погиб по вине полиэтиленового пакета. Кусок пластика намотался животному на шею, снять его колючий самостоятельно не смог. Малыша горожане нашли в парке Северный лес, который часто бывает захламлен следами отдыха горожан.

- Полиэтиленовый пакет намотался так плотно, что прорезал мягкие ткани, - рассказали зоологи в группе помощи диким животным «Сердце леса» в соцсети «Вконтакте». - Два часа ветеринарные врачи зачищали омертвевшие участки кожи.

После этого ежонка передали в стационар, где он находится под присмотром специалистов и получает необходимую терапию. Эта история красноречиво доказывает важность сбора отходов после пикников.

- Наверно, ни для кого не секрет, что мусор и природа несовместимы. Пластику, стеклу, жести и другим отходам не место в лесу или на берегу реки, - добавляют зоологи.