Историк Владимир Размустов: «Кирпичную кладку стены Каменного моста заменили на блоки к 400-летию Воронежа»

Блоки установили вместо старой кирпичной кладки Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В субботу Воронеж едва не лишился одного из своих главных символов – Каменного моста. Во время первого летнего ливня поток воды размыл подпорную стену у памятника архитектуры 19 века, и она рухнула. Огромные бетонные блоки вынесло как детские кубики, сбросив на узкую дорогу под мостом.

Каменному мосту вообще как-то не везет в последние годы. То молодожены донельзя навешивали на его ограду памятные замочки. То они же и их гости били бутылки шампанского о гранитную облицовку объекта культурного наследия. То высокие машины, проезжая по улице Чернышевского, регулярно «бодают» свод моста. А теперь и вовсе ЧП федерального масштаба…

Пока на месте происшествия работают оперативные службы, готовится проведение экспертизы, которая оценит состояние несущих конструкций моста и уцелевшей части подпорной стены. Но горожане уже единогласно повесили вину за обрушение на строителей, которые проводили реконструкцию, забыв при этом об обустройстве системы отвода воды.

«Комсомолка» вспомнила историю моста и его многочисленных реконструкций в компании с историком Владимиром Размустовым, автором паблика «Заповедный Воронеж» в соцсети «Вконтакте».

БЛОКИ ВРЕМЕН ПЕРЕСТРОЙКИ

- На моей памяти Каменный мост пережил две большие реконструкции: к 400-летию города, в 1983-1985 годах, и к 425-летию – в 2010-2011 годах, - припомнил наш собеседник. – Кирпичную кладку подпорных стен на железобетонные блоки заменили в перестроечные времена. При этом кладку самого моста не трогали, она остается настоящей с 1820-х годов, момента строительства моста. Заменили только ограждение и фасад. В советский период мост очень некстати, совершенно безобразно окружили трубы теплотрассы, протянутой к новому Дому политпросвещения обкома КПСС. Их убрали только в следующую реконструкцию.

К празднованию 425-летия Воронежа, в 2010 году, в соответствии с проектом реконструкции, Каменному мосту вернули исторический облик. Для этого использовали архивные документы, в частности описания и фотографии конца 19 – начала 20 вв. Чтоб, как заявлялось, в своей элегантности воронежский Каменный мост мог соперничать с мостами Санкт-Петербурга. Вместо металлической ограды вернули кирпичную, а с фасада убрали кабели связи и электропередач. Кроме того ограничили проезд автомобилей сверхдопустимых размеров. Одновременно нарастили габарит под мостом за счет понижения уровня проезжей части. А для замочков-сердечек установили специальное дерево и возле него оборудовали стояку для свадебных кортежей. Именно стена у этой стоянки и рухнула в субботу.

- Эта стоянка всегда мне не нравилась, - признался Владимир Размустов. – Площадка для молодоженов с деревом любви часто заставлялась машинами. А с нее как раз хорошо видны все туристические локации этого места как визитной карточки Воронежа. Что очень удобно для проведения экскурсий.

На этой площадке собирались молодожены и проходили экскурсии Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

НЕМНОГО ИЗ ИСТОРИИ

На этой площадке Владимир Размустов в ходе своих пеших «Прогулок историка» рассказывает о Ямской слободе, расположенном на углу улицы Александрийском приюте, и конечно, Каменном мосте.

Четыре века назад здесь проходила дорога от крепости Воронеж на Москву и располагалась Ямская слобода. В конце 18 века по первому генплану в городе основной стала Ново- или Большая Московская (сейчас это улица Плехановская). Но именноздесь начинался овраг, уходивший к реке. В районе оврага возникла трясина, где постоянно застревали и даже опрокидывались экипажи, а пешеходы по пояс вязли в грязи. Воронежцы прозвали это место «волчья яма» из-за соседства с владением Волковых.

Идея строительства моста через злополучный овраг возникла у губернатора Николая Кривцова, героя войны 1812 года и друга Пушкина. Мост по проекту архитектора И.А. Блицына соорудили из кирпича. Поскольку горожане видели до этого только деревянные переправы, то новый мост нарекли «Каменным».

… И ТРАДИЦИЙ

Свадебная традиция проезжать через каменный мост появилась в Воронеже в 1970-е годы, но она имеет давние корни.

- В 1860 году в здании на углу перекрестка, к которому выходит мост, разместился Александринский приют. В нем жили и учились девушки из благородных семейств, оставшиеся сиротами, - рассказал Владимир Размустов. - Существует легенда, будто в день выпуска на мосту собирались молодые люди, желающие жениться. Они ждали, что к ним выйдут красавицы из приюта. Если какой-то воспитаннице нравился кавалер, она приводила его в приют и получала благословение на брак. Приданое ей дарил город. Считалось, что пары, встретившиеся на Каменном мосту, будут счастливы в браке.

Еще и другая «байка», краеведческая. Рядом с мостом сохранился дом купца С.Л. Кряжова, – известного воронежского благотворителя и почетного старшины Александринского приют. Он наблюдал из окон своего дома за влюбленными кадетами, и одна пара вызвала у Кряжова особый интерес, поскольку девушка не имела никакого приданного, а кадет происходил из очень бедной семьи. Но любовь была настоящей. В тот день, когда кадет подошел ко входу в приют, чтобы после благословения директрисы вести свою возлюбленную под венец, Кряжов вручил паре конверт с весьма внушительной суммой на обустройство счастливой семейной жизни. Кадет на радостях подхватил возлюбленную на руки и перенес ее через Каменный мост, положив тем самым начало свадебной традиции.