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Общество4 июня 2023 6:30

В Воронеже всю ночь ликвидировали последствия обрушения стены у Каменного моста

Но находиться рядом с местом ЧП все еще опасно
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Фото мэрии Воронежа

Фото мэрии Воронежа

Фото: Предоставлено

Всю ночь продолжались работы на месте обрушения подпорной стены Каменного моста в Воронеже. К утру рабочие освободили проезд под пролетом, разобрав все упавшие конструкции.

- Аккуратно демонтировано чугунное ограждение арки моста и смотровой площадки. Все элементы отправлены на хранение на территорию комбината благоустройства, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Бетонные блоки не удержали потока воды

Бетонные блоки не удержали потока воды

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Весь процесс контролировали чиновники управы Центрального района во главе с руководителем Инной Шеиной.

В мэрии уточнили, что проезд под Каменным мостом остается закрытым, как подъезды и подходы к нему. Это необходимо для проведения обследования всех элементов и обеспечения безопасности горожан.

и обрушились прямо на дорогу под мостом

и обрушились прямо на дорогу под мостом

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Поздно вечером в субботу энергетики устранили и другие последствия непогоды. В частности – демонтировали опасно накренившийся столб ЛЭП на улице Новосибирской в районе остановки Шубина.

Дорожники также устраняют обвалы грунта и асфальта на улицах города.

Потоп на набережной Массалитинова

Потоп на набережной Массалитинова

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Напомним, стихия разгулялась накануне вечером. В результате сильного ливня, грозы и шквалистого ветра в разных районах Воронежа возникли локальные подтопления и провалы грунта. Не выдержав потока дождевой воды, обрушилась подпорная стена Каменного моста, завалив проезд под ним.

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