В Воронеже всю ночь ликвидировали последствия обрушения стены у Каменного моста

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Всю ночь продолжались работы на месте обрушения подпорной стены Каменного моста в Воронеже. К утру рабочие освободили проезд под пролетом, разобрав все упавшие конструкции.

- Аккуратно демонтировано чугунное ограждение арки моста и смотровой площадки. Все элементы отправлены на хранение на территорию комбината благоустройства, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Бетонные блоки не удержали потока воды Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Весь процесс контролировали чиновники управы Центрального района во главе с руководителем Инной Шеиной.

В мэрии уточнили, что проезд под Каменным мостом остается закрытым, как подъезды и подходы к нему. Это необходимо для проведения обследования всех элементов и обеспечения безопасности горожан.

и обрушились прямо на дорогу под мостом Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Поздно вечером в субботу энергетики устранили и другие последствия непогоды. В частности – демонтировали опасно накренившийся столб ЛЭП на улице Новосибирской в районе остановки Шубина.

Дорожники также устраняют обвалы грунта и асфальта на улицах города.

Потоп на набережной Массалитинова Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Напомним, стихия разгулялась накануне вечером. В результате сильного ливня, грозы и шквалистого ветра в разных районах Воронежа возникли локальные подтопления и провалы грунта. Не выдержав потока дождевой воды, обрушилась подпорная стена Каменного моста, завалив проезд под ним.