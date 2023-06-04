В Воронеже всю ночь ликвидировали последствия обрушения стены у Каменного моста

Фото мэрии Воронежа
Фото: Предоставлено
Всю ночь продолжались работы на месте обрушения подпорной стены Каменного моста в Воронеже. К утру рабочие освободили проезд под пролетом, разобрав все упавшие конструкции.
- Аккуратно демонтировано чугунное ограждение арки моста и смотровой площадки. Все элементы отправлены на хранение на территорию комбината благоустройства, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Бетонные блоки не удержали потока воды
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
Весь процесс контролировали чиновники управы Центрального района во главе с руководителем Инной Шеиной.
В мэрии уточнили, что проезд под Каменным мостом остается закрытым, как подъезды и подходы к нему. Это необходимо для проведения обследования всех элементов и обеспечения безопасности горожан.
и обрушились прямо на дорогу под мостом
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
Поздно вечером в субботу энергетики устранили и другие последствия непогоды. В частности – демонтировали опасно накренившийся столб ЛЭП на улице Новосибирской в районе остановки Шубина.
Дорожники также устраняют обвалы грунта и асфальта на улицах города.
Потоп на набережной Массалитинова
Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
Напомним, стихия разгулялась накануне вечером. В результате сильного ливня, грозы и шквалистого ветра в разных районах Воронежа возникли локальные подтопления и провалы грунта. Не выдержав потока дождевой воды, обрушилась подпорная стена Каменного моста, завалив проезд под ним.