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НовостиПроисшествия3 июня 2023 15:40

В Воронежа из-за ливня обрушилась часть подпорной стены Каменного моста

Рядом с объектом перекрыли движение
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: администрация Воронежа.

Фото: администрация Воронежа.

Фото: Предоставлено

В центре Воронежа из-за сильного ливня обрушилась часть подпорной стены Каменного моста. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на месте уже работают оперативные службы. В ближайшее время власти введут режим ЧС районного масштаба, чтобы ускорить необходимые работы.

Вся дорога под мостом завалена обломками стены.

Вся дорога под мостом завалена обломками стены.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Каменный мост является объектов культурного наследия регионального значения, поэтому городу потребуется согласовать все действия с правительством области. Сначала по расчистке территории, затем по оценке состояния всех конструкции и в заключении по восстановлению объекта.

Сейчас в районе моста движение перекрыто.

Люди стоят на мосту и делают фото обломков подпорной стены, рухнувшей на дорогу.

Люди стоят на мосту и делают фото обломков подпорной стены, рухнувшей на дорогу.

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

3 июня на город обрушился дождь с грозой. Потоки воды разлились по магистралям Воронежа, и подхватили с собой машины. Многие жители частного сектора не могли выйти из домов, потому что их дворы затопило.