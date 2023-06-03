«Перешагнув дуэты, стала увереннее»: как победительница «Голоса» преодолела страх неудачи

Алла Комарова надеется, что ее воспитанница станет примером для других ребят. Фото: Алла Комарова

Редакция «Комсомолки» пообщалась с воронежским педагогом Виктории Соломахиной о том, как проходила подготовка девушки к проекту, о ее творческом пути и переживаниях.

«ИДЕАЛЬНЫЙ ПЛАСТИЛИН ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА»

Алла Комарова познакомилась с Викой, когда девочке было 11 лет. Как раз за полгода до этого она принимала участие в шоу «Голос. Дети».

- Когда Вика пришла ко мне, мы сначала переучивались с народного пения на эстрадное, - вспоминает Алла Олеговна. - Как ученица она берет максимум. Все, что из меня может выжать, выжимает. Корректирует, подстраивает под себя, где-то идет на уступки - в этом плане у нас совместная работа. Она далеко не мягкий человек, но безумно творческий. А творческие люди должны знать, конечно, о подходе друг к другу. Идет долгая притирка, но она дает огромный результат при совместном творении. Виктория обалденный, если можно так сказать, пластилин для творчества.

Фото: Алла Комарова

«БОЯЛАСЬ, ЧТО ОПЯТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ»

- Виктория у нас с детства очень целеустремленная - это у нее не отнять. Она видит цель. Но иногда ей мешает неуверенность. Вот здесь очень помогает мама, толкает ее вперед, - поделилась наша собеседница. - У нее появились какие- то комплексы после участия в шоу «Голос. Дети». Когда вылетаешь из проекта - это очень сложно пережить. Родителям, которые хотели бы отправить своего ребенка туда, я бы посоветовала хорошо подумать. Не бежать вперед своих амбиций, а все-таки смотреть на то, сможет ли ребенок это осилить именно в моральном плане. Виктория очень сильная девчонка, и с достоинством все пережила. Но когда мы пришли на слепые прослушивания, она очень боялась этого момента. Боялась, что опять не получится. Этап, когда Вика перешагнула дуэты и прошла дальше, сделал ее увереннее. Она поняла, что может бороться даже со взрослыми людьми. А это очень тяжело: бороться с профессионалами, педагогами по вокалу. И дорогого стоит.

«ПРИШЛОСЬ ДОЛГО ЖДАТЬ И НЕРВНИЧАТЬ»

Алла Комарова вот уже восемь лет является наставником Вики. Она поддерживает девушку во всех начинаниях и всегда старается прийти на помощь. Проект «Голос» не стал исключением.

- Все было не сразу. Мы с Викой проходили кастинг еще в августе, но тогда по каким-то причинам съемки не начались, - делится педагог. - Шоу стартовало только в феврале этого года, нам пришлось долго ждать и нервничать.

Но и на этом переживания и ожидания не закончились. Когда девушка с группой поддержки приехала на запись слепых прослушиваний, случилось следующее:

- За два участника до нас закрыли съемочной день, мы ту ночь нереально волновались, - вспоминает Алла Олеговна. - Наверное, это испытание нам такое свыше послали. С августа до февраля подождать, а потом еще чуть-чуть. Но за это время Вика выдохнула и в итоге на следующий день выступила грандиозно!

Алла Комарова вот уже восемь лет является наставником Вики. Фото: Алла Комарова

Напомним, что к Виктории Соломахиной тогда повернулись сразу четыре наставника, но девушка выбрала Полину Гагарину:

- Мы изначально обсуждали с Викой этот момент, - вспоминает Алла Комарова. - Она очень любит Полину Сергеевну, можно сказать, выросла на ее песнях. А еще она похожа на свою наставницу и характером, и певческими данными, и нашими творческими планами.

«ОНА ВЫГРЫЗЛА ЭТУ ПОБЕДУ»

Что касается самого проекта, то там Алла Олеговна была с Викой до полуфинала:

- К нему я не успела приехать. Песню нам дали очень поздно. Прямой эфир был в пятницу, а то, что Вика будет исполнять, ей показали за пару дней до этого. Поэтому и к полуфиналу, и к финалу ее готовила Полина Гагарина.

Волнение педагога усиливалось еще и тем, что во время конкурса девушке диагностировали острый ларингит:

- Я очень волновалась. Знала, что она болеет, но сказать об этом мы тогда никому не могли, - делиться переживаниями с «Комсомолкой» наставница Вики. - Это же не интересно зрителю! Наша задача - показать максимально все в лучшем свете. И когда я сидела у экрана телевизора, думала только о том, как она выдержит это морально. Рада, что она все смогла! Вика выгрызла эту победу!

Вика занималась в обычном центре творчества и смогла достичь таких результатов. Фото: Алла Комарова

«ОБЫЧНАЯ ДЕВОЧКА, КОТОРАЯ СМОГЛА»

Алла Олеговна надеется, что ее воспитанница станет примером для других ребят, которые еще думают о своем творческом пути:

- Мальчишки и девчонки, которые смотрят на нее, понимают, что она - обычная девочка, которая занималась в обычном кабинете, в обычном центре творчества и смогла достичь таких результатов. Уверена, Виктория не остановится и начнет пробивать себе путь в качестве взрослой исполнительницы. Я желаю ей огромной удачи, везения и творческих находок. Надеюсь, и другие ребята из Воронежа захотят пойти этой же дорогой. Чтобы каждый не боялся верить в свою мечту и в то, что она может осуществиться.

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