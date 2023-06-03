Победительница шоу «Голос-11» Виктория Соломахина: Мне очень грустно, что все закончилось!

Виктория Соломахина в Воронеже, из личного архива героини

11-й сезон шоу «Голос» взорвала 19-летняя Виктория Соломахина. Юная певица из Воронежа очаровала своим вокалом, манерами и искренностью не только зрителей (отдавших ей 58,8% голосов), но и звезд-наставников проекта. В финале, услышав, что она победила, Вика расплакалась, трогательно уткнулась в грудь своей наставницы Полины Гагариной, которая тоже не могла сдержать слез от нахлынувшей радости за свою участницу. Жаркая победа - несмотря на острый ларингит.

- Когда я увидела итог голосования на бегущей строке, я не понимала, неужели это все со мной происходит? Я как будто улетела в облака, упала на колени, слезы полились из глаз, это незабываемые ощущения. Эмоции словами не передать! Я до сих пор не могу поверить, что победила! – поделилась с «Комсомолкой» Вика. – Я считаю, что это - наша общая победа: с моей командой, Полиной Сергеевной, с моими поклонниками, зрителями, подписчиками – от них была огромная поддержка на всех этапах, я им очень благодарна, просто хочу обнять каждого! И победа моего города! Мы так старались! Как мне помогали саунд-продюсеры, аранжировщики команды Полины – Роман Сокрут и Андрей Кислов! Непередаваемые ощущения, когда наставники тебя хвалят, это очень ценно.

С наставницей Полиной Гагариной, фото соцсети

Призовая статуэтка, миллион рублей, море эмоций – итог полугодовой работы в шоу. Что было раньше и что будет дальше в жизни яркой звездочки из Воронежа – в материале «Комсомолки».

ДЕДУШКИНЫ ГЕНЫ

Виктория Соломахина из музыкальной семьи. Ее дедушка, музыкант, композитор и преподаватель Виктор Соломахин в 1964 году создал в Воронежском сельхозинституте ансамбль «Черноземочка» - из талантливых студентов самодеятельности. Коллектив по популярности давно вышел за рамки вузовского, прогремев на всю страну, выступая за рубежом, и стал одной из визитных карточек столицы Черноземья. Когда Виктор Соломахин умер, его дело продолжила его супруга Юлия Борисовна. Коллектив существует и поныне и носит имя Виктора Соломахина. Родители Вики познакомились именно в этом ансамбле, мама с папой много лет танцевали в «Черноземочке».

Вика родилась уже после того, как дедушки не стало. Но начала петь с раннего детства, с семейных праздников. В большой семье Соломахиных целая традиция – собираться на Пасху, петь, общаться.

- Я вставала на стульчик и затягивала свою любимую песню: «Подожди-дожди-дожди…». В четыре года меня отдали на народный вокал. И именно тогда я впервые вышла на сцену с «Черноземочкой» и спела «Ой, ниточка тоненькая». Говорят, был фурор! – улыбается Вика. – С тех пор много лет училась народному вокалу у замечательного педагога Ольги Денисовой. И, кстати, до сих пор всегда выступаю на отчетных концертах моего любимого коллектива «Черноземочка». Я очень горжусь, что мой дедушка основал этот ансамбль. Думаю, что многое мне от него досталось, надеюсь, он на небесах гордится мной.

фото Первого канала

МАМА БЫЛА СЧАСТЛИВА УВИДЕТЬ КУМИРА ВЛАДИМИРА ПРЕСНЯКОВА

Поворотным в карьере юной певицы стало участие в детском «Голосе» в 2014-м. Вика дошла в команде Макса Фадеева до момента «Поединков». И после участия в проекте решила освоить и эстрадную манеру исполнения. И с тех пор у нее появилась мечта – покорить взрослый «Голос». Три года Вика подавала заявки в проект. И когда очень чего-то хочешь – оно исполняется. Хотя тоже – через тернии. Сначала Вику записали в резерв, потом все же утвердили на этап слепых прослушиваний, они должны были начаться в августе 2022-го, но в итоге прошли только в феврале 2023-го.

- Все съемки я себя окорачивала «я не пройду», чтобы не сглазить, что ли. И я реально не ожидала, что ко мне повернутся все четыре наставника! Я не думая пошла к Полине Сергеевне, я мечтала с ней поработать. И счастлива, что сделала правильный выбор! – делится девушка. - Я хотела просто поучаствовать, попасть на проект! Я даже не могла предугадать, что выиграю. И мне сейчас очень грустно, что все уже закончилось: столько энергии, счастья, положительных эмоций дал проект – общение с ребятами, с командой. Ты себя постоянно испытываешь – хочешь исполнить песню, которую тебе дали, не так как все.

Викино участие в шоу исполнило и мечту ее мамы Нины Геннадьевны.

- Мне очень помогает мама. Это вместе с моей большой семьей, - моя опора и тыл. С детства она старалась развивать все мои таланты, сама она не поет, танцует. Но за многие годы моего обучения, мне кажется, она сама научилась петь! – улыбается Вика. – Мама очень не хотела участвовать в съемках, стеснялась, всегда смотрела из зала. Очень переживала. Но зато она теперь познакомилась с Владимиром Пресняковым. Она сама всегда слушала его песни и меня с детства приучила. Мы в машине всегда слушали диски его композиций. И когда она воочию увидела его на проекте, она была счастлива.

МИЛЛИОН ПОТРАЧУ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

В этом году Виктория оканчивает Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей – по классу хоровое дирижирование.

- Я с шестого класса знала, что хочу поступить именно на это отделение. Это очень сложно, но безумно интересно, и мой преподаватель, завотделением Тамара Жданова укрепила меня в этом. А еще я обожаю так не любимое многими сольфеджио, наверное, потому что у меня классный педагог - Людмила Чайкина, она так интересно объясняет.

Вика очень скромная девушка. О себе говорит, смущаясь: да вы что, какая я звезда? Я пока учусь!

Сейчас она мечтает поступить на эстрадно-джазовый вокал в столицу.

- Буду подавать документы сразу в несколько вузов. Предстоит много готовиться. Может, кто-то думает, что раз победительница «Голоса», значит «точно поступит», - это не так. Вряд ли меня возьмут за красивые глаза. Я на протяжении всего обучения в колледже готовилась к поступлению дополнительно с преподавателями.

Вика 11 лет играет на фортепиано, дополнительно отучилась на профессионального визажиста. И сама себе делала мэйкап на съемках. А еще в родном городе помогает становиться красивыми девушкам.

- На что я потрачу миллион? Да пока мне его не дали, - смеется Виктория. – Могу точно сказать, что он уйдет на мое развитие в музыкальной сфере, оборудование, инструменты. Со временем хочу открыть студию, в которой будут учиться дети такому красивому направлению искусства – музыке! Но это пока «долгие» мечты, мне самой еще предстоит многое освоить в профессии.

фото Первого канала

В ТЕМУ

ВИКА - ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННАЯ И УМЕЮЩАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО РАБОТАТЬ

- Кроме того, что Вика замечательный человек, добрый, искренний, интеллигентный, она настоящий музыкант и профессионал. Вика постоянно самостоятельно разучивает новые композиции, делает каверы на известные песни - ведь у нее есть главное, постоянное стремление учиться чему-то новому, расти над собой. Когда мы познакомились после детского «Голоса», это был чудесный, обаятельный ребенок, очень энергичный, настоящий «моторчик». Но она часто сомневалась в собственных силах. Напрочь отказывалась верить в то, что у нее огромный диапазон, и уговаривала опустить тональность. Как здорово, что она поверила в себя и раскрыла свой потенциал, - говорит преподаватель по эстрадному вокалу Лариса Павленко.