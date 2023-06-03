«Полностью отдается репетициям и помогает детям»: как Виктория Соломахина шла к победе в «Голосе»

Виктория Соломахина с главным призом шоу «Голос». Фото: Голос ВКонтакте.

19-летняя Виктория Соломахина из Воронежа 2 июня стала победительницей проекта «Голос». Первое место досталось девушке нелегко. Перед полуфиналом ей диагностировали острый ларингит, но это не помешало стать лучшей.

- Были неточные ноты, погрешности. Не хочу все это сваливать на состояние моего здоровья и голоса, не хочу жаловаться, но у меня такое было впервые. Было действительно страшно. За четыре дня до прямого эфира у меня появился жуткий кашель, мне диагностировали острый ларингит. Постараюсь все исправить в финале! - говорила тогда Виктория

Теперь видим, что ее слова не расходятся с делами.

ИЗ ДЕТСКОГО «ГОЛОСА» - ВО ВЗРОСЛЫЙ

Вика уже не в первый раз принимает участие в проекте. В далеком 2014 году она приходила на первый сезон шоу «Голос. Дети». Тогда к ней повернулись сразу все члены жюри. Своим наставником девочка выбрала Максима Фадеева и дошла до этапа «Поединки». Тогда она уступила Алисе Кожикиной, которая и стала победительницей проекта.

И вот спустя девять лет Виктория взяла оглушительный реванш. Девушка решила принять участие во взрослом «Голосе» - попала в команду Полины Гагариной, уверенно прошла все этапы и, несмотря на болезнь, смогла в финале победить эффектную Эльмиру Диваеву из Стерлитамака.

«НА СЪЕМКАХ ПОСТОЯННО УБЕГАЛА РЕПЕТИРОВАТЬ»

Как рассказали нам подруги певицы, она из музыкальной семьи. Ее дедушка Виктор Викторович был создателем народного хора «Черноземочка», который потом стал целым ансамблем песни и танца. Он существует до сих пор.

Сама Виктория Соломахина сейчас учится на отделении хорового дирижирования в Воронежском музыкальном колледже имени Ростроповичей.

- Вика у нас очень эмоциональная и трудолюбивая девушка. На съемочной площадке постоянно убегала репетировать, даже на съемках профайлов распевалась прямо в павильоне, - рассказала редакции «КП - Воронеж» близкая подруга победительницы Эвелина Неровная. - Она невероятно трудолюбивый человек. Вика очень долго и усердно готовилась к «Слепым прослушиваниям», а после успешного прохождения этапа работа пошла полным ходом.

«ВИДИТ ЦЕЛЬ»

Маршрут Воронеж - Москва и Москва - Воронеж стал для Вики родным. Во время проекта она то и дело возвращалась в родной город, чтобы позаниматься со своим педагогом Аллой Комаровой, а потом мчалась обратно в столицу на репетиции к наставнице - Полине Гагариной.

В общем, над победой девушки трудились сразу в двух городах. И сама она в эти месяцы отдавала себя подготовке всю без остатка.

С педагогом по вокалу Аллой Комаровой Вика познакомилась, когда ей было 11 лет. Именно Алла Олеговна помогла девушке переучиться с народного пения на эстрадное.

- Виктория у нас с детства очень целеустремленная - этого у нее не отнять. Она выгрызает все, что может, видит цель. Иногда ей мешает неуверенность. Вот здесь ей очень помогает мама, толкает ее вперед, - поделилась Алла Комарова. - У нее появились какие-то комплексы после участия в шоу «Голос. Дети». Когда вылетаешь из проекта, это очень сложно пережить. Но Виктория очень сильная девчонка, и она с достоинством это преодолела.

«ДОБРАЯ И ИСКРЕННЯЯ»

Силу воли и духа Виктория проявляет не только на сцене, но и в повседневной жизни. Она является амбассадором Фонда защиты детей в Воронеже.

- Мы с Викой познакомились благодаря общественной работе, - рассказала соучредитель местного отделения фонда Ангелина Севергина. - Она пела в благотворительном проекте «Открытое сердце». И в начале апреля мы пригласили ее стать послом доброй воли нашего фонда. Вика согласилась. Когда мы разговаривали о ее участии в нашей команде, первое, что она спросила, сможет ли продолжать помогать не только нам, но и другим организациям. Для меня это так трогательно прозвучало тогда! Как раз такой человек - юный, добрый, искренний - и нужен был нам в фонде, чтобы олицетворять нашу миссию. Какая еще Вика? Честная. Она прямо задает вопросы и отвечает. Не пытается казаться, знаете. Ну и, конечно, мы все покорены ее ангельской добротой и милосердием.