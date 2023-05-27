Девушка из Воронежа прошла в финал шоу «Голос», несмотря на острый ларингит

Виктория Соломахина признала, что исполнила песню не идеально из-за болезни. Фото: Первый канал

В финале телешоу «Голос» воронежцам будет за кого поболеть. В решающую стадию прошла 19-летняя Виктория Соломахина. Девушка из Воронежа в полуфинале исполнила песню Евы Польны «Зима в сердце».

Виктория соревновалась с Надеждой Проскуриной из Кемерово. Она получила 69,7% голосов от зрителей. Надежда – всего 30,3%. Выбор в пользу воронежской вокалистки сделала и ее наставница Полина Гагарина.

Однако в соцсетях посыпались комментарии, что выступила Соломахина далеко не идеально. С этим Виктория согласилась, написав такой пост на своей странице ВКонтакте:

- Да, согласна, были неточные ноты, погрешности. Не хочу все это сваливать на состояние моего здоровья и голоса, не хочу жаловаться, но у меня такое было впервые. Было действительно страшно. За четыре дня до прямого эфира у меня появился жуткий кашель, мне диагностировали острый ларингит. Песня просто была не впета, хотя я очень старалась. Постараюсь все исправить в финале!

Напомним, Виктория в ходе слепых прослушиваний своим исполнением песни «Обернись» группы «Город 312» заставила обернуться всех наставников. А потом выбрала Полину Гагарину.

Это уже вторая попытка Виктории Соломахиной выиграть шоу «Голос». Первую она предприняла еще в 10-летнем возрасте. Тогда Виктории не удалось пройти дальше второго тура.