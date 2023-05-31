Последние новости Воронежа на 31 мая 2023 года: в центре города запретят парковку, а «Орленок» закроют для посещений

1 и 2 июня ночная температура в Воронеже может значительно снизиться. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронеже смягчили приговор американцу, ударившему ногой полицейского. В Воронежском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу гражданина США, бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана. 17 января 2022-го сильно пьяный Гилман ехал в поезде Сухум-Москва. На поведение пассажира пожаловались люди. Приехали полицейские. И бывший морпех несколько раз ударил ногой старшего лейтенанта Сергея Стрельникова. Сначала Гилмана приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. После рассмотрения жалобы суд решил сократить наказание до трех с половиной лет.

В Воронеже почти на сутки закроют парк «Орленок». Ограничения продлятся с 14 часов 1 июня до 9 утра 2 июня. В парке будут красить лавочки и ограждение моста, входных групп и фонтана, мыть тротуарную плитку и ремонтировать ее. Кроме того, рабочие спилят угрожающие рухнуть аварийные деревья и обновят настил на детских площадках. Так администрация подготовится к проведению архитектурного форума «Зодчество ВРН 2023».Он пройдет в пятницу в парке.

В центре Воронежа перекроют две улицы, а еще на одной запретят парковаться. В ночь на 1 июня запретят проезд по Вайцеховского и Цюрупы. Там будут ремонтировать дорогу. Ограничение продлится с 22 часов среды, 31 мая, до 6 утра четверга. А с вечера 1 июня нельзя будет парковаться на участке от дома № 6 на улице Феоктистова до Студенческой. Это связано с проведением ежегодного форума «Зодчество ВРН 2023». Запрет будет действовать с 23.00 четверга до 19.00 пятницы.

Синоптики предупредили жителей Воронежской области о похолодании. Метеорологи предполагают, что в ночь на 1 и 2 июня температура в некоторых районах области может опуститься до +7 градусов. Всем выезжающим в темное время суток или работающим в ночную смену нужно иметь это в виду и прихватить с собой теплую одежду. Дождей специалисты не обещают. Днем температура будет летней – не ниже +23 градусов.