В Воронеже объявили программу архитектурного форума «Зодчество ВРН»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы «Зодчество ВРН» объявили программу 15-го архитектурного форума, который пройдет 2 июня. В этом году смотр архитекторов разместится в обновленном парке «Орленок».

- В прошлом году общим лейтмотивом форума был «Человеческий масштаб» - говорили о традиционных ценностях архитектурной профессии в контексте новых социально-экономических реалий. В этом году решили продолжить тему и объединяющей идеей форума «Зодчество ВРН»-2023 станет словосочетание «Человеческий подход», — отметил руководитель департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

На форуме будут поднимать проблемы социальной инфраструктуры в контексте городского развития и уделят внимание новаторским подходам к архитектуре соцобъектов, основным принципам формирования и программирования современных социальных пространств и интеграции «социалки» в городскую экономику. В частности, поговорят, как изменять образ медицинских учреждений для пациентов и врачей, обсудят подходы, ценности и стратегии развития школьных пространств. Запланирован разговор о дизайне и экономике социального, развитии общественных пространств для детей, молодежи и людях «серебряного возраста».

В рамках «Зодчество ВРН» традиционно пройдет всероссийский смотр-конкурс проектов, посвященный, объектам социальной направленности. В нем примет участие 41 проект из 13 городов: Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара, Пензы, Ульяновска, Анапы, Белгорода, Липецка, Гжели и поселка Гвардейский (Крым). Кроме того, воронежцам представят ряд знаковых проектов, имеющих важное стратегическое значение в развитии региона. Участники «Зодчество ВРН» смогут увидеть экспозиции, посвященные ключевым объектам социальной инфраструктуры, благоустройства - например, проект обновления ул. Карла Маркса, эскизный проект Набережной Авиастроителей, проект-победитель конкурса на создание ландшафтного парка в Костенках.

В программе более 15 деловых, просветительских и образовательных мероприятий с участием более 50 спикеров. В нескольких парковых локациях будут организованы фотовыставки, экспозиции детского архитектурного творчества. Запланированы мастер-классы для детей и взрослых, благотворительная ярмарка «Станция добра». Гостям предложат сварить «Литературное варенье», принять участие в создании лэнд-арт-объекта.

Стартует форум в 10.00, вход свободный.