Последние новости Воронежа на 15 мая 2023 года: «Факел» выиграл третий матч подряд, жители двух микрорайонов остались без воды

Воронежский «Факел» выиграл у «Пари НН» со счетом 1:0. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Воронежский «Факел» выиграл у «Пари НН» со счетом 1:0. Матч прошел на Центральном стадионе профсоюзов 14 мая. В начале первого тайма преимуществом владели гости, но потом воронежцы перехватили инициативу. И Георгий Гонгадзе едва не забил, ударив выше ворот. Во втором тайме на 67-ой минуте за нарушение в штрафной судья назначил пенальти в ворота гостей. Его реализовал Роман Акбашев. После этой победы у «Факела» 27 очков и 12 строчка в турнирной таблице. «Огнеопасные» наконец-то вышли из зоны стыков.

После окончания матча полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов сделал предложение своей девушке. Он встал на одно колено и протянул руку с кольцом прямо на бровке поля. Девушка ответила согласием. Потом вся команда взяла пару в кольцо и стала праздновать не только победу, но и создание новой семьи. Вячеслав Якимов признался, что решил для себя: если будет победа, сделает предложение. А если нет, то романтическое признание отложит.

Жители двух воронежских микрорайонов пожаловались на отсутствие воды 14 мая. Речь идет об Отрадном и Озерках. По словам горожан, после работ водоканала по переключению водовода на Остужевской развязке сначала резко снизился напор воды, а потом она совсем пропала. В управляющей компании жильцам объяснить ситуацию не смогли, как и в диспетчерской «РВК-Воронеж». В пресс-службе мэрии по этому поводу отметили, что основные работы по врезке водовода на развязке завершены. После пуска потребовалась отладка, водоснабжение восстановлено, но системе требуется время для полного заполнения.

Кстати, в городе продолжаются плановые отключения горячей воды. Кому придется терпеть неудобства с 15 по 21 мая - читайте по ссылке.

В центре Воронежа, у дома Офицеров, открыли мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Здесь можно получить всю интересующую информацию по этому поводу. И при желании записаться в ряды военнослужащих. Ранее аналогичный пункт действовал у вокзала «Воронеж-1». Теперь же он переехал на площадь Ленина, 12.