Игрок воронежского «Факела» Вячеслав Якимов после победы над «Пари НН» сделал предложение любимой девушке

Девушка ответила Вячеславу согласием Фото: кадр с видео

После победы над «Пари НН» - 1:0 полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов прямо на бровке поля сделал предложение любимой девушке. Он встал на одно колено, протянув руку с кольцом и сказал в микрофон:

- Лёнчик, я тебя очень сильно люблю. Выйдешь за меня замуж?

Девушка ответила согласием. Еще не разошедшиеся зрители громко аплодировали. А потом вся команда взяла молодоженов в праздничное кольцо и стала праздновать и победу, и создание новой семьи.

Вячеслав Якимов признался, что решил для себя: если будет победа, сделает предложение. А если нет, то романтическое признание отложит. Так команда ему помогла в устройстве личной жизни.

Напомним, матч с «Факелом» имел исключительно важное значение. Победа в нем позволила обогнать самарские «Крылья Советов», подняться на 12 место, выйдя таким образом из зоны стыков. Если «Факел» останется на этой позиции, то останется в Премьер-лиге без дополнительных матчей с третьей или четвертой командами ФНЛ.