Воронежский «Факел» выиграл у «Пари НН» и вышел из зоны стыков

Гол Акбашева принес победу "Факелу" Фото: Юрий КОЗЛОВ

Матч матч между воронежским «Факелом» и нижегородским «Пари НН» на Центральном стадионе профсоюзов Воронежа 14 мая завершился победой нашей команды.

В первом тайме вначале преимуществом владели гости, но потом воронежцы перехватили инициативу. И Георгий Гонгадзе едва не забил, ударив выше ворот.

Во втором тайме на 67-ой минуте за нарушение в штрафной судья назначил пенальти в ворота гостей. Его реализовал Роман Акбашев. Он же вскоре здорово ударил издали. Спас вратарь гостей.

В финале матча воронежцы только отбивались. Судья даже назначил пенальти в ворота хозяев, но после вмешательства видеоарбитров его отменил.

«Факел» победил, набрав 27 очков и поднялся на 12 место, выйдя из зоны стыков.