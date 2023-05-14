Воронежский «Факел» забил с пенальти на 67 минуте

Роман Акбашев открывает счет Фото: Юрий КОЗЛОВ

Наш корреспондент продолжает передавать новости с Центрального стадиона профсоюзов, где идет матч между воронежским «Факелом» и нижегородским «Пари НН».

После долгой комбинации игрока «Факела» сбили в штрафной. Пенальти четко реализовал Роман Акбашев.

- Обычно у воронежцев бьет пенальти Гонгадзе, но он был заменен, - передает корреспондент «КП».

Напомним, первый тайм прошел без опасных моментов. И это было ожидаемо, поскольку победа в игре имеет исключительное значение для обеих команд.