Воронежский «Факел» после первого тайма играет вничью с «Пари НН»

В первом тайме болельщики были лучше игроков Фото: Юрий КОЗЛОВ

Корреспондент «КП-Воронеж» находится сейчас на трибуне Центрального стадиона профсоюзов, где идет матч воронежского «Факела» с нижегородским «Пари НН».

В первые десять минут матча инициатива была у гостей. Однако опасных моментов они не создали. Потом стали чаще атаковать воронежцы. И на 20-ой минуте создали единственный опасный момент в первом тайме. После навеса Георгий Гонгадзе перекинул мяч и через голкипера, и через ворота.

- В первой половине матча болельщики смотрелись куда ярче футболистов, - передает наш корреспондент. – Порадовал разве что главный тренер гостей Сергей Юран. Ушедший с поля мяч он обработал эффектно пяточкой. Его подопечные, да и хозяева поля ничего такого красивого даже близко не показали.