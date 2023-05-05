Глава Воронежской области проверил ход работ в будущем центре отбора на военную службу по контракту

Скриншот видео Фото: Предоставлено "КП"

Губернатор Александр Гусев проинспектировал ремонтные работы в пункте отбора на военную службу по контракту, который в скором времени откроется в Воронеже. Здесь можно будет оформить все необходимые документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации.

Современный пункт откроется в ближайшие дни в самом центре Воронежа по адресу: Фридриха Энгельса, 52. Об этом лично проинформировал Александр Гусев в своем телеграм-канале 5 мая.

Скриншот видео

- Важно, чтобы наши бойцы получили не только профессиональные консультации и все финансовые и социальные гарантии, но и, как говорится, прямо с порога увидели основательный и убедительный подход государства к важной теме, - подчеркнул губернатор.

Также он напомнил, что в Воронежской области действует прямая телефонная линия по вербовке контрактников и единый пункт набора: номера 122 и +7 (473) 277-77-73.

Между тем, в регионе продолжается активная модернизация военкоматов, чтобы они выглядели как современные офисы. Работа проводится в рамках соглашения с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Жители области смогут получать там госуслуги в электронном виде.

В данный момент идет ремонт зданий комиссариатов в Нововоронеже, Советском и Ленинском районах Воронежа.