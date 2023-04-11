В Воронеже и Нововоронеже военкоматы превратят в современные офисы

План модернизации одного из зданий военкоматов. Фото: c телеграм-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В Воронеже и Нововоронеже модернизируют здания военкоматов. Власти поставили задачу сделать из них современные офисы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Сейчас идет ремонт зданий комиссариатов в Советском и Ленинском районах Воронеж и в Нововоронеже. В современный вид приведут фасады зданий, сделают перепланировку, заменят окна, коммуникации и благоустроят прилегающую территорию. Комиссариаты дополнительно оснастят мебелью и компьютерной техникой. А их работники получат стимулирующие выплаты.

Глава региона сообщил о том, что услуги военкоматов планируют переводить в электронный вид. Для этого уже купили соответствующее оборудование: терминалы, панели для вывода информации, автоматизированные рабочие места операторов.

- В 2023 году в Воронежской области на модернизацию военкоматов выделили более 155 млн рублей и планируем увеличить эту сумму. Уже подготовили проект распоряжения о дополнительном финансировании — почти на 60 млн рублей, - рассказал Александр Гусев.