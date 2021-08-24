Воронежский губернатор анонсировал двухлетнюю программу модернизации военкоматов

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В Воронежской области в течение двух лет планируется осуществить программу улучшения материально-технической базы военкоматов. Эта тема, а также итоги весеннего призыва на военную службу обсуждались на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Александр Гусев в понедельник, 23 августа.

Глава региона выразил уверенность, что программа модернизации военкоматов в области пройдет успешно. Вопрос решается совместно с Минобороны России.

– Мы решение приняли в части взаимодействия с Министерством обороны о приведении в порядок и улучшении обеспечения военкоматов, в том числе будем применять там цифровые технологии. Наша задача – в течение двух лет эту программу завершить, – сказал Александр Гусев.

В своем докладе военный комиссар Воронежской области Сергей Панков отметил, что призыв и отправка граждан в Вооруженные Силы РФ прошли весной 2021 года организованно и своевременно. План по призыву на военную службу выполнен полностью. В расположение частей отправили 2907 юношей. Всего же в эту кампанию на заседания комиссий вызывались 9803 человека, из которых 2128 молодых людей освободили от призыва, а 4747 дали отсрочку. Кроме того, 11 воронежцев направили на альтернативную гражданскую службу.

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Также Сергей Панков отметил, что отправка призывников со сборного пункта области в воинские части была завершена в срок. Всех новобранцев обеспечили вещевым имуществом, военной формой, продовольствием на время пути, банковскими и персональными электронными картами.

Не обошлось в этом году и без так называемых «уклонистов». В отношении 10 человек готовятся материалы в следственные органы для привлечения их к ответственности.

Евгения Фролова

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области