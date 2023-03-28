Тайная комната и лестница «в никуда»: какие секреты хранит здание воронежской школы №11

В здании учился будущий Герой Советского Союза Владимир Косарев Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Краснокирпичное трехэтажное здание на углу улиц Комиссаржевской и Кольцовской особенно неприметно. Днем и ночью мимо него гудит поток машин. Пешеходы здесь чаще смотрят на светофоры и по сторонам, переходя шумную магистраль. Мало кто задирает голову с узкого тротуара, чтобы полюбоваться архитектурой здания Высшего начального училища, а сегодня – открытой школы №11. А полюбоваться есть чем!

Вид со стороны улицы Кольцовской Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ДОМ ПРИРОС ЭТАЖОМ

Угловое двухэтажное здание с закругленным углом было построено в 1902-1907 годах для купца С.Т. Соколова и дочери чиновника А.П. Виноградовой в дополнение к их дому постройки 1895 года. Первоначально особняк имел эффектные купола над выступающими частями фасада. Но в начале 1930-х годов ими пожертвовали ради надстройки третьего этажа.

Дом сдавался в аренду под различные учреждения, наиболее значительным из которых было 2-е городское высшее начальное училище. Оно переехало в особняк в 1910 году. Такие училища давали более полные знания, чем обычные приходские. Среди предметов были пение, гимнастика, «графические искусства». В здании также размещались 9-е городское приходское училище, а также канцелярии и офицерские собрания двух пехотных полков.

Уже в советское время дом передали школе. Сначала – женской, затем - вечерней. В школе рабочей молодежи №11 в 1937-1939 годах здесь учился Герой Советского Союза В.А. Косарев. Об этом сообщает мемориальная доска на стене.

Несмотря на то, что здание строилось в три периода, все надстройки в нем стилистически едины, что делает вид дома гармоничным. Оба уличные фасада расчленены креповками, которые завершены аттиками и усилены балконами. Верхний этаж отделен от нижних мощным карнизом. Архитектурная обработка фасадов отличается свойственным для эклектики многообразием форм, в которых сильны мотивы русского стиля.

Мраморные ступени Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЗАГАДКА ЗА ЗАГАДКОЙ

Не менее интересно и таинственно здание Высшего начального училища внутри. Во время увлекательной экскурсии, которую для корреспондента «Комсомолки» и кандидата исторических наук Владимира Размустова, основателя паблика «Заповедный Воронеж» провела директор школы №11 Лариса Хопрова, мы обнаружили как минимум три загадки, ответа на которые пока не знает никто.

Кованые решетки Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Одно из открытий не так давно сделали строители во время обследования внутренних помещений перед предстоящей реконструкцией здания (об этом мы расскажем ниже). Оказалось, что некоторые широкие выступы в коридорах полые. В них проходят вентиляционные шахты из подвала, где до оборудования центрального отопления находилась печь Амосова, обогревающая всю постройку. Рабочие нашли в стенах и освободили от штукатурки решетки выхода этих каналов.

"Родные" заклепки на перилах Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Купец, человек небедный, не экономил материалы при постройке дома. Ширина стен здесь доходит до метра, на окнах - каменные вмонтированные в кирпичную кладку подоконники, а высота потолков – 4 метра 20 сантиметров. Такие объемные помещения даже в нынешние времена прогреть – задача нелегкая. Все тепло поднимается к потолку, а внизу, у пола, выходит довольно прохладно.

Вековая плитка Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Мы смогли немного исправить ситуацию с помощью подвесных потолков, которые сократили высоту, - рассказала нам Лариса Николаевна.

ДУБОВЫЕ ДВЕРИ И МРАМОРНЫЕ СТУПЕНИ

На входе в учительскую сохранилась шикарная дубовая дверь с резным цветочным декором. Витые перила, сохранившие «родные» заклепки «досварочного» периода. На полу лестничных площадок плитка векового возраста, а сами ступени выполнены из мрамора.

Вентиляционные решетки Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Лариса Хопрова рассказала, что во дворе здания со стороны улицы Комиссаржевской существовали арки и располагалась конюшня. До начала 80-х годов прошлого века еще оставались полуразрушеные остатки двухэтажного коричного дома, где в былые времена жило руководство школы – директор, его заместитель, а также учителя. Первый этаж этой постройки предназначался для обслуживающего школу персонала.

Дубовая резная дверь Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Во время боев за Воронеж в июле 1942 года в торцевую стену школы попал фашистский снаряд. Он буквально прошил здание насквозь, но стены и все лестницы выстояли. После войны отверстие в стене заложили шлакоблоками, следы этого ремонта и сейчас видны на уровне третьего этажа со стороны улицы Кольцовской.

Ступени в спортзал Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ЗАМУРОВАННЫЙ ПОДВАЛ

Со времен Великой Отечественной хранит тайну одно из помещений в подвале. Доступ туда до сих пор забетонирован. Что там – неизвестно. В школе шепчутся – никак пыточная гестапо…

Пробитая снарядом торцевая стена Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Другое потайное пространство скрыто за перекрытием лестничного пролета в центральной части школы. Плита буквально «разрезает» лестничный марш на второй этаж, что за ней также никто не знает.

Замурованный вход в подвал Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Еще одна тайна - перекрытый плитой лестничный пролет на второй этаж Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Нет логического объяснения и утопленному в цокольный этаж спортзалу школы. Чтобы попасть в это помещение, нужно спуститься на две высоких ступени из коридора.

Доподлинно не известно также то, где располагался парадный вход в здание – со стороны фасада есть следы несколько входов, но все они довольно узкие для центрального.

Музей археологических находок Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ДВА МУЗЕЯ

Вообще к истории в школе относятся очень бережно. Здесь целых два хоть и небольших, но уникальных музея. В одном можно увидеть находки археологическиго отряда школы, который на протяжении 15 лет вел поисковую работу в Крыму под руководством пединститута. На стеллаже в одном из учебных классов представлены славянские горшки, глиняная маска, древняя греческая керамика и даже амфора. Рядом – металлические шлемы, латы и кольчуга.

Экспозиция школьного музея Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В другом – основном - музее школы размещены экспонаты времен Великой Отечественной войны, расшитые народные костюмы, пионерские и комсомольские атрибуты (галстук, горн, барабан, знамена), предметы русского и советского быта, советские печатные издания.

Школьный музей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

РЕСТАВРАЦИЯ

Недавно управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области согласовало документы на предстоящую реставрацию объекта культурного наследия регионального значения «Высшее начальное училище». Ожидается, что в ходе масштабных работ, к которым подрядчик приступит в 2025 году, в здании восстановят фасады, внутренние интерьеры, окна и двери, инженерные системы.. Рискнем предположить, что грядущая реконструкция приоткроет многие тайны и даст ответы на загадки, которые хранит дом купца Соколова.

Внутренний двор школы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

СПРАВКА «КП»

Владимир Алексеевич Косарев родился 18 сентября 1924 в Воронеже в семье служащего. Окончил 8 классов и работал слесарем-медником. В 1942 году был призван на службу, окончил Горьковское танковое училище. С января 1943 участвовал в боях Великой Отечественной войны.

16 марта 1944 года командир танка 51-го отдельного мотоциклетного батальона лейтенант Владимир Косарев в бою за железнодорожную станцию Вапнярка Томашпольского района Винницкой области на своем танке первым ворвался на вражеские позиции. Своими умелыми действиями он посеял панику и уничтожил две минометные батареи и до 120 солдат и офицеров противника. Отважный натиск танкиста обеспечил захват важной узловой станции. За этот подвиг удостоился звания Героя Советского Союза.

В январе-феврале 1945 года в боях на территории Польши Косарев был тяжело ранен и 7 марта 1945 года умер от полученных ранений. Похоронен в городе Чарнкув в Польше.

В Воронеже на «Аллее Героев» у музея-диорамы установлен бюст Герою.

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