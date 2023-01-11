В Воронежском театре оперы и балета нет призрака, но есть душа

За час до спектакля... Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Когда в 2019 году Общественный совет при областном департаменте культуры предложил снести здание театра оперы и балета на площади Ленина, воронежцы ужаснулись. Уничтожить образец сталинского ампира, переживший на этапе строительства бомбежки оккупантов, восстановленный и достроенный после освобождения города?! Воронежцы забросали правительство области петициями и письмами. Чиновники решение пересмотрели: постановили театр не сносить, а реконструировать.

В мае прошлого года горожанам представили концепцию реконструкции, разработанную специалистами проектного института «Гипрокоммундортранс». О том, каким проектировщики видят обновленный театр, мы расскажем ниже. А пока отправимся в экскурсию по нынешнему оперному.

Образец сталинского ампира Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ТЕАТР ПЕРЕПОЛНЕН В ДВА РАЗА

В один из последних дней декабря, за пару часов до любимого воронежцами новогоднего балета «Щелкунчик» корреспондент «Комсомолки» и историк Владимир Размустов прошли в сопровождении пресс-секретаря театра Анны Конивец по сумрачным коридорам ТОБа, заглянули за кулисы, в декорационные залы, репетиционные и костюмерные помещения, поднялись на верхнюю сцену.

Ходить по скверу рядом с театром опасно Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В театре две главные проблемы, которые рассчитывают решить с помощью реконструкции. Это катастрофическая нехватка технических, складских и репетиционных помещений, а также разрушение фасада. Первую проблему породило еще советское руководство, решившее прямо перед открытием театра в 1961 году расширить его назначение.

Здание на площади Ленина начали возводить перед Великой Отечественной войной в 1940-ом для театра музыкальной комедии, но, спустя 20 лет, он открылся в качестве театра оперы и балета. Первоначально помещения были рассчитаны на труппу до 100 человек, теперь в них работают 260 артистов. Официальным открытием нового театра стала премьера оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» 25 февраля 1961 года.

Сумрачный зал в ожидании зрителей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Зрительный зал нашего театра на тот момент был на 50 мест вместительнее Большого театра за счет более плотного расположения кресел, - рассказал кандидат исторических наук Владимир Размустов, автор паблика «Заповедный Воронеж» в соцсети «ВК» и организатор городских экскурсий «Прогулки историка».

Кресла эти, кстати, изготовлены из уникального материала – белого ореха. И вообще при оформлении театра советские архитекторы и строители не экономили. Щедро использовали такие дорогие материалы как дерево, мрамор, чешский хрусталь. Последним украшена огромная центральная люстра над зрительным залом и более мелкие «спутники» по кругу.

Люстра из чешского хрусталя Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В театре минимум механизмов: все работа по оформлению спектаклей, освещению, изготовлению и даже подъему-опусканию декораций выполняется вручную.

СОТНИ УНИКАЛЬНЫХ КОСТЮМОВ

Пошивочный цех театра создает уникальные костюмы к каждой постановке, до сотни для одного спектакля. Каждый артист, вплоть до эпизодических ролей, массовок и вторых составов, имеет свой собственный костюм, да и не один. Мастера здесь работают десятилетиями, они знают все тонкости и секреты создания хорошего сценического костюма. Помимо красоты он должен быть максимально удобным, чтобы не стеснять движения танцора и при этом позволить ему быстро переодеться для новой сцены. Поэтому все застежки на платьях кнопочного типа.

Здесь рождаются костюмы Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Мастера рассказали, что костюмы многослойные, на пошив одного такого уходят не только недели и месяцы кропотливого труда, но и огромное количество тканей. Например, классическая балетная пачка шьется из девяти метров тюля! Представьте, костюм худенькой балерины может весить несколько килограммов.

А здесь делают декорации к спектаклям Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Театральные костюмерные - это напоминающие огромные шкафы помещения, по причине недостатка места тесно наполненные платьями, фраками, кафтанами, пачками ко всем действующим постановкам. Наряды со снятых постановок хранятся в подвальных помещениях. Невероятно, но работники костюмерных отлично ориентируются в этих хранилищах, быстро находя необходимые для каждого спектакля платья.

У каждого артиста свой костюм Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Костюмерная Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

КИСТИ ВЕЛИКАНОВ

В оформлении большинства спектаклей в театре оперы и балета используются мягкие декорации – задники, кулисы и падуги, которые также вручную готовят художники в просторном помещении декорационного цеха. Мастера приоткрыли нам секреты своего ремесла. В основу мягкой декорации входит тюль и сетка (если декорация с прорезью) или техническая ткань. Предварительно ее прибивают гвоздями к полу, чтобы выпрямить и растянуть. Сверху такой декорации выполняют крепления для подвязывания к штанкетам, снизу – карманы для грузов.

Кисти, с помощью которых разрисовывают декорации Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На растянутую на полу и заранее вымытую основу с помощью масштабной сетки переносится рисунок с эскиза формата А4. Для раскрашивания декораций оформители пользуются карандашами и кистями на длинных палках, но зачастую приходится работать и на коленях. Чтобы понять, как готовая декорация будет выглядеть из зала, художники забираются на специальный высокий мосток, он позволяет оценить общий вид.

В течение года рабочие декорационного цеха готовят по несколько комплектов декораций для премьер.

Помещений так мало, что часть декораций хранится в коридорах Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ГЛАВНЫЙ ЗА КУЛИСАМИ

Всем процессом во время спектакля руководит помощник режиссера, который находится за кулисами у специального пульта. По ходу действия он отдает задания техническому персоналу. И тут, пожалуй, отдельного внимания заслуживают мастера – осветители и те крепкие парни, которые поднимают и опускают декорации за веревки силами одних только мускулов. Делать это надо максимально аккуратно и бесшумно, чтобы звон металлических штанг не нарушал театрального действа.

Световое оборудование вешается на штанкетах и настраивается вручную мастерами осветительного цеха с помощью мягких фильтров перед каждым спектаклем. Набор фильтров состоит из трех цветов - красного, синего и желтого, а все остальные достигаются их комбинацией.

Под сценой Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

На сцене воронежского ТОБа есть еще вращающийся круг, который позволяет быстро повернуть жесткие декорации в ходе представления. Таким оборудованием может похвастаться далеко не каждый театр.

НЕПУСТАЯ ПУСТОТА

Костюмы, декорации, освещение – несомненно, важные атрибуты театра. Но самое главное в нем – акустика. И тут надо отдать должное советским строителям. Один из ветеранов театра рассказал нам, что все объемные украшения балконов и бельэтажа, а также балюстрады внутри пустые для усиления звука. А главными звуковыми резонаторами являются каменные трубы в углах сцены во всю высоту от пола до потолка здания. Кстати, по словам Владимира Размустова, первым мощь акустики театра оценил Никита Хрущев, который свою речь со сцены говорил без микрофона.

Винтовая лестница, ведущая на сцену Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Открытое в 1961 году здание театра за всю историю ни разу не видело капитального ремонта. А некачественное перекрытие крыши в 80-е годы привело к тому, что начали сыреть и трескаться стены.

Однако финансовые вложения в оснащение театра есть. Так, за счет выделенных из бюджета денег для репетиционного, балетного зала и сцены приобрели специальный линолеум, который снижает риск травм у артистов, полностью обновили автопарк, купили современный световой пульт и проводят модернизацию светового оборудования.

За эти канаты силачи-рабочие поднимают и опускают штанги с декорациями Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

А БЫЛ ЛИ ПРИЗРАК?

Во время нашей экскурсии по театру, переходя из помещения в помещение по винтовым лестницам, минуя сумрачный подвал под сценой, заглядывая в гримерки и за кулисы, всем встречным сотрудникам мы задавали один вопрос: есть ли в театре призрак оперы. И все уверенно отвечали:

- Нет. У нас здесь очень добрая, душевная и теплая атмосфера. Мы любим свой старенький театр.

И вот что еще. Ни у кого из работников нет сомнения в необходимости реконструкции и обновления помещений и оборудования. Но так хочется верить, что эта реконструкция сохранит все ценное и уникальное, что так дорого воронежцам в театре, дополнив его новым, современным, необходимым. И новые поколения театралов смогут подниматься в зал по мраморным ступеням, наслаждаться спектаклем, сидя в креслах из белого ореха под люстрами из чешского хрусталя. И обновленный театр не станет очередным безликим царством стекла, пластика и вентфасада…

Щелкунчик готов к балету Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗА 39 МИЛЛИОНОВ

Как мы уже говорили выше, проект реконструкции театра оперы и балета разрабатывает проектный институт «Гипрокоммундортранс» по заказу департамента строительной политики Воронежской области. Стоимость проектных работ составляет 39 миллионов рублей. Готовый документ институт должен представить до середины декабря 2023 года. Сама же реконструкция намечена на 2024 – 2025 годы. Предварительно ее стоимость оценивается в 3,2 млрд рублей.

В департаменте строительной политики региона «Комсомолке» рассказали, что основной задачей реконструкции здания театра является сохранение его внешнего облика и геометрических параметров. Предусмотрено увеличение объема сценической коробки и технологической части здания вверх, а также заглубление подземной части для размещения современного технологического оборудования. Техническим заданием предусмотрено также сохранение геометрии зрительного зала, расположения балконов и размещения зрительских мест.

РАСШИРЕНИЕ ВВЕРХ И ВНИЗ

В ходе реконструкции планируется надстроить сценическую коробку в колосниковой части на 4-5 метров для организации двух ярусов колосников. Также предстоит заглубить трюм сцены на 6-6,5 метров; построить два подземных этажа в технологической части здания, а на чердаке технического этажа разместить технологическое и инженерное оборудование. В здании появятся два лифта в закулисной и зрительской части; устаревшее сценическое оборудование заменят новым. Таким образом реконструкция позволит увеличить общую площадь здания театра оперы и балета на 4300 квадратных метров, до 13500-14000 м2.

Административно-управленческие помещения, кабинеты специалистов расположат в соответствии с производственной необходимостью. Учебные и репетиционные залы, гримкомнаты будут с естественным освещением. Во всех гримкомнатах и бытовых помещениях появятся душевые и санузлы. Комнаты для переодевания и душевые оборудуют и при репетиционных залах балета.

Обновленное здание театра будет условно разделено на зрительскую и закулисную зоны. Зрительская зона включает вестибюли, фойе, кулуары, зрительный зал, буфеты, санузлы и, возможно, даже музей. В закулисной зоне останутся помещения, относящиеся к театральному производству (сцена, артистические уборные, репетиционные залы и классы, административные и обслуживающие помещения, производственные цеха, склады и другие).

Если призрака нет, его можно сотворить: историк Владимир Размустов в образе Щелкунчика в сумерках закулисья Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОРПУСА

На сегодня на улице Плехановской уже стартовали работы по строительству производственно-репетиционного зала. Подрядчик разработал документацию, снес старое здание производственного корпуса и обследовал территорию на наличие взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

В ближайшее время планируется приступить к возведению ограждения котлована и выносу из зоны застройки действующих инженерных коммуникаций.

Согласно проекту на строительство репетиционного корпуса в 2023 году выделят 246 585, 9 тысячи рублей, а на 2024-ый - 346 168,1 тысячи.

Завершить строительство объекта планируется в декабре 2024 года.

ЗНАЙ!

В репертуаре Воронежского театра оперы и балета сегодня 18 оперных спектаклей, 25 балетных постановок, 12 оперетт и 6 музыкальных спектаклей для детей.

Старожилами ТОБа являются три сотрудника, которые работают в стенах Воронежского театра оперы и балета с момента его открытия в 1961 году. Это Софья Сергеевна Шалагина и Альфред Ильич Мелуха, в прошлом – артисты оперы, а в настоящее время – режиссёры оперной труппы, а также Инга Михайловна Костринская, заслуженная артистка России, арфистка (артист оркестра).