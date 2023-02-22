Погружение в историю: чем сегодня удивляет воронежский музей «Арсенал»

Сегодня дом привлекает внимание и горожан, и туристов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Приземистое здание с военным барельефом на спуске к Чернавскому мосту, за два с лишним столетья настолько вросшее в культурный слой города, что кажется одноэтажным, хорошо известно коренным воронежцам под именем «Арсенал». Старинные стены помнят стук ткацких станков и марши воспитанников школы кантонистов, оружейный склад и жар печей с галетами.

ОТ МАНУФАКТУРЫ ДО ВОЕННОГО СКЛАДА

Здание неизменно интересовало историков, с начала XX века они кропотливо восстанавливали его прошлое. Первым был Георгий Лукомский, который ошибочно отнес постройку к петровской эпохе. С тех пор историю «Арсенала» хорошо изучили. Собрать и обобщить все упоминания исследователей о здании «Комсомолке» помогли кандидат исторических наук Владимира Размустов и Виктория Вырыпаева, главный историк автономного учреждения культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-культурного наследия».

Начало войны в экспозиции Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Построил двухэтажное помещение на северной окраине Воронежа в конце 1770-х годов внук известного воронежского предпринимателя Потапа Гарденина – Иван Гарденин. Здесь располагалась суконная мануфактура: на втором этаже, стояли станки, на первом этаже с крестовидными сводами, опирающимися на столбы, находился склад.

Оригинальная решетка с бронзовым декором на входе в помещение 1 этажа, 18 век Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 30-е годы XIX века здание перешло к военному заведению для сирот – школе кантонистов. А во второй половине века здесь уже размещался военный склад, закрепивший за памятником архитектуры название «Арсенал». Именно в этот период со стороны уличного фасада к зданию пристроили портик с парадным входом, прорубили новые двери, заложили часть окон, а стену украсили знаменитым военным барельефом.

В 1906 году в «Арсенале» временно располагалась 8-я рота 224-го пехотного Скопинского полка, а в годы Первой мировой войны – рота 58-го пехотного запасного полка.

Воронежская квартира после авианалета Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

«БЕЗОБРАЗНЫЕ» ТРУБЫ

С 1910 по 1927 год в здании суконной фабрики оборудовали галетный завод, снабжавший провиантом армию. Печные трубы (историки назвали их «безобразными») тогда сильно изуродовали облик старинного здания, а барельеф начал ветшать.

Кирпичная кладка 18 века на полу 1 этажа, является отдельным объектом культурного наследия Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

После выезда галетного завода помещения некоторое время использовались под склад. Невероятно, но война пощадила гарденинскую постройку. Несмотря на ожесточенные бои именно в этом районе города, в нее не угодил ни один фашистский снаряд.

Ниша в стене 18 века, оригинальный вид Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

30 августа 1960 года здание бывшей суконной фабрики приняли под охрану как памятник архитектуры республиканского значения, а в 1979 году - передали Воронежскому областному краеведческому музею. Тогда и началась реставрация. Рабочие, среди которых, по воспоминаниям воронежцев, были привлеченные студенты архитектурного факультета строительного института, сняли больше двух метров грунта, и буквально откопали постройку на всю ее высоту. Затем обустроили подпорные стены и несколько понижающихся площадок.

В 1983 году в «Арсенале» открылась музейная экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне, существующая до настоящего времени.

Своды склада гарденинской мануфактуры, 1 этаж "Арсенала" Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Вторую масштабную реконструкцию здание пережило уже в 2018 году. Тогда его не только серьезно отремонтировали, но и полностью поменяли наполнение помещений. Появилось много новых экспонатов, а их подача вышла на новый уровень. В обновленном «Арсенале» можно не просто увидеть предметы быта, оружие и документы времен войны. С помощью интерактивных программ, мастер-классов, видео- и аудио-спецэффектов можно ощутить себя в гуще трагических событий.

Патефон Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

РАЗНООБРАЗИЕ ИНСТАЛЛЯЦИЙ

Накануне Дня защитника Отечества заведующий отделом Алексей Деревянко провел экскурсию по обновленной экспозиции для корреспондента «КП» и историка Владимира Размустова, который активно включает историю военного Воронежа в свои экскурсии по городу.

Зал второго этажа разделен на три тематические зоны. Первая зона – Воронежская область до начала боев, до 1942 года. Вторая часть – бои за город. Третья часть посвящена периоду оккупации области и освобождению региона от захватчиков.

- Основной задачей новой экспозиции была задача сделать ее как можно более атмосферной за счет наполнения большим количеством инсталляций, - говорит Алексей Деревянко. – На входе посетителей встречает изображение старого здания железнодорожного вокзала. Здесь также размещены станицы газеты «Коммуна» с текстом Молотова от 22 июня 1941 года. На противоположной стене зала мы уже можем видеть прорисовку руин здания вокзала, каким он предстал возвратившимся в город жителям в 1943 году.

Погружаясь в атмосферу военного Воронежа, зритель представляет себя то в железнодорожном вагоне, следующем на фронт, то в строю народных ополченцев на склонах парка «Динамо», то у станка авиазавода, то в полуразрушенной после авианалета квартире.

В процессе экскурсии гостям демонстрируют несколько авторских роликов о войне. Для их трансляции в зале есть несколько оригинальных экранов. Например, в качестве одного выступает ржавый лист железа.

Землянка Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ИСТОРИЯ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ

В глубине второго этажа оборудовали интерактивный зал. Здесь проводятся различные мероприятия, в том числе концерты, а также групповые мастер-классы. В углу помещения воссоздали макет землянки времен ВОВ с исторической обстановкой – печь-буржуйка, деревянная мебель, посуда, печатная машинка, самодельный светильник из гильзы, патефон 30-х годов (кстати, в рабочем состоянии) и манекен солдата за столом.

Для детей школьного возраста есть возможность участия в интерактивном действии. Сначала ребятам рассказывают о содержимом вещевого мешка, а потом предлагают самостоятельно собрать его, используя предложенные предметы – сухари, фляжку, мыло, помазок, консервы, портянки.

Стеллаж с экспонатами для "школьного" интерактива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Другой школьный интерактив посвящен экипировке санитарных собак. Здесь участникам предлагается уже собрать сумку для собаки, которую затем крепят на макет четвероногого санитара.

- Интерактив у нас пользуется огромной популярностью. Очередь расписана до весны, - признается Алексей Деревянко. – А вообще ежегодно музей посещают около 30 тысяч экскурсантов, это около трех тысяч человек в месяц.

Массогабаритные макеты оружия для мастер-классов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Для взрослых посетителей здесь проводят мастер-класс по оружию с использованием их массогабаритных макетов. Зрители могут подержать в руках пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), пистолет ТТ, револьвер системы Нагана, пистолет-пулемет Судаева, пистолет-пулемёт Томпсона, гранату Ф-1 («лимонку») и ручную гранату РГД-33.

А самые увлеченные могут даже попозировать в обмундировании военного времени - для таких случаев музей приобрел комплекты пилоток, гимнастерок, ремни и портупею.

Можно примерить на себя образ солдата, как это сделал Владимир Размустов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

НАЙТИ БОЙЦА

При помощи интерактивного стола посетители имеют уникальную возможность на портале «Галерея памяти» узнать о судьбе своего воевавшего родственника. Достаточно ввести его данные в поисковую строку, как программа выдаст всю имеющуюся в базе Министерства обороны информацию о месте и дате рождения, боевом пути, наградах, а также фото бойца.

Интерактивный стол Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- В случае отсутствия информации о каком-то вашем родственнике вы можете направить эту информацию на электронную почту разработчиков. После проверки ее добавят в базу, - пояснил заведующий отделом.

Еще одно интерактивное табло позволяет найти на карте Воронежа все улицы, названные именами защитников города и узнать о них подробнее.

Интерактивный экран с картой Воронежа Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В выставочном зале первого этажа можно также познакомиться с предметами быта, личными вещами, военным обмундированием и оружием, найденными поисковыми объединениями и военно-историческими клубами, а также с экспонатами, переданными музею родственниками участников войны. Здесь также есть стеллажи с наградами, марками, конвертами.

И НЕМНОГО ОБ ЭКСПОНАТАХ

Мы подобрали несколько наиболее интересных, на наш взгляд, экспонатов «Арсенала». Их и тысячи других вы можете увидеть, посетив экспозицию.

Ампуломет – редкое оружие, активно использовавшееся в начале войны. Он стрелял стеклянными шарами, наполненными зажигательной смесью. Разбиваясь, такой шар вызывал пожар. Однако в процессе зарядки орудия солдаты часто роняли и разбивали снаряды, загораясь сами. Поэтому апмуломет сняли с вооружения.

Рисунок ребенка. Человек, передавший этот экспонат в музей, рассказал, что этот рисунок своего ребенка боец пронес через всю войну и вернулся с ним домой живым. К сожалению, сам боец остался неизвестным.

Могильная деревянная табличка Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Деревянная могильная табличка с именем Иван Иванович Зарубин, погиб в боях за Родину найдена на месте захоронения. Но поисковики не обнаружили под табличкой никаких останков.

Конский противогаз Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Конский противогаз – был разработан армией, но не использовался, поскольку немцы не применяли отравляющих веществ на Восточном фронте. Сохранился на складе.

Подвиг артиллериста Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Инсталляция подвига артиллериста Загорского. После гибели расчета в районе села Вязноватовка Нижнедевицкого района Загорский в одиночку несколько часов вел огонь. Манекена артиллериста для инсталляции изготовили по заказу в Санкт-Петербурге специально для экспозиции.

Донесения о сотрудничестве местного населения с оккупантами из материалов, предоставленных органами НКВД.

Объявление оккупантов Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Оригинальное объявление коменданта с требованием к населению города покинуть Воронеж, висело на стене Драмтеатра.

Макет центральной части разрушенного Воронежа, создан по реальным аэро-фотосъемкам, сделанным в 1943 году

Фрагмент штукатурки дома с надписью о проведенном разминировании

Макет разрушенного Воронежа Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Башня немецкого танка Т-2 – очень редкий экспонат, сохранившийся еще со времен старой экспозиции «Арсенала»