Как разнообразить постное меню: лучшие рецепты от поваров Центра соцподдержки воронежского храма Ксении Петербургской

В меню Благотворительной столовой на каждый день разные блюда Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

27 февраля у православных христиан начался Великий пост. Это время, когда душе предписывается усиленно молиться и творить благие дела, а телу – воздерживаться от всевозможных излишеств. В еде – это отказ от скоромной пищи: мяса, яиц, молока. В отдельные дни разрешается употреблять рыбу.

В представлении многих современных людей постная пища ассоциируется с чем-то однообразным и невкусным. На ум сразу приходят картошка, капуста, макароны и хлеб. В лучшем случае – вареники с той же картошкой или вишней. Однако постный стол может быть очень разнообразным, питательным и вкусным. Это хорошо знают повара Благотворительной столовой Центра соцподдержки воронежского храма во имя блаженной Ксении Петербургской. Здесь для нуждающихся и малоимущих ежедневно готовят самые разнообразные блюда. Женщины с удовольствием поделились с читателями своими фирменными рецептами постной кухни из простых и доступных продуктов. Готовьте и вы с удовольствием и на здоровье!

Первые блюда

Суп чечевичный

Состав: картофель, чечевица, лук, морковь, подсолнечное масло, крефетки, кедровые орешки, зелень

Приготовление: Помойте чечевицу и замочите ее в холодной воде на час. Картофель порезать кубиками, опустить в кипящую воду, отварить до полуготовности. Добавить чечевицу. Лук, морковь пассеровать, можно добавить при этом томатную пасту. В конце варки добавить отпассерованные овощи, креветки, кедровые орешки, мелко порезанную зелень.

Вторые блюда

Котлеты с чечевицей

Состав: чечевица 450 гр, лук репчатый 1 шт, городская булочка 1 шт, соль и перец по вкусу

Приготовление: Чечевицу замочить на сутки в воде, процедить. Чечевицу с булочкой пропустить через мясорубку, добавить специи, перемешать. Из полученной смеси сформировать котлетки, обвалять в панировочных сухарях, обжарить на растительном масле.

Салат картофельный с грибами Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Плов с овощами

Состав: лук, морковь, кабачок, помидоры, растительное масло, рис, чеснок, кориандр.

Приготовление: Овощи порезать кубиками, обжарить в растительном масле, добавить рис, чеснок целиком, кориандр. Залить водой и тушить 20 минут. Выключить и дать настояться 20 минут.

Салаты

Картофельный с грибами

Состав: картофель отварной 4-5 шт, огурцы маринованные 2-3 шт, грибы шампиньоны свежие 300 гр, горошек консервированный 1 банка, фасоль консервированная 1 банка, зелень, лук зеленый, растительное масло 2-3 ст.л, соль по вкусу

Приготовление: Картофель, огурцы порезать кубиками. Грибы порезать и обжарить на растительном масле. Все соединить и перемешать.

Капуста Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Салат с крабовыми палочками

Состав: крабовые палочки 200 гр, пекинская капуста половина кочана большого или один маленький, редька дайкон 1 шт, кукуруза консервированная 1 банка, масло растительное 4 ст. л, соль, молотый черный перец.

Приготовление: Крабовые палочки порезать кубиками, нашинковать капусту, редьку натереть на крупной терке. Все смешать, заправить подсолнечным или оливковым маслом. Добавить по вкусу соль и перец.

Капуста «Праздничная»

Состав: капуста 2 кг, морковь 2 шт, чеснок 3-4 зубчика, лимон 2 дольки, зерна граната, зелень, масло подсолнечное 1 стакан, уксус столовый 6%-8% 1 стакан, вода 1 литр, сахар 1 стакан, соль 2 ст.л.

Приготовление:

Прокипятить рассол, снять пену, выключить. Добавить подсолнечное масло, уксус. Все ингредиенты выложить в эмалированную кастрюлю, перемешать, залить горячим рассолом, дать настояться. После остывания подавать к столу, украсив зеленью и зернами граната.

Салат из чечевицы

Состав: зеленая чечевица 250 гр, огурцы маринованные 5-6 шт, красный лук 1 шт, чеснок 3 зубчика, растительное масло 3 ст.л, зелень, соль по вкусу.

Приготовление: Чечевицу отварить, откинуть на дуршлаг, затем смешать с маслом и добавить тонко нарезанный лук, добавить порезанные соломкой огурцы. Все перемешать, дать настояться 20 минут.

Посетители столовой - малоимущие и нуждающиеся люди Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Закуски

Скумбрия соленая

Скумбрию выпотрошить, промыть в холодной проточной воде, разделать на филе, не снимая кожицу, удалить кости. Положить на поднос кожицей вниз. Сверху посыпать солью, кориандром, измельченным в ступке, свежемолотым перцем. Оставить на 24 часа в прохладном месте, в холодильнике – на 2 суток. Перед подачей снять кожицу, порезать на порционные кусочки, сбрызнуть соком лимона. При подаче украсить зеленью и кольцами лука.

Шампиньоны маринованные

Состав: шампиньоны 1 кг, вода 1 литр, уксус столовый 9% 1 ст.л., гвоздика 4-5 шт, соль 1 ч.л., сахар 2 ст.л., лавровый лист 3-4 шт.

Приготовление: Грибы промыть, отварить 5 минут в соленой воде с сахаром, добавить специи, прокипятить еще 1-2 минуты, снять с огня, добавить уксус. Остудить до комнатной температуры и переложить в стеклянную банку. Убрать в холодильник на сутки.

Тем, кто не может прийти в столовую, обед доставляют на дом Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Выпечка

Пирог с корицей

Состав: тесто дрожжевое постное 2 кг

Корица 1 ч.л., сахар 5 ст.л., подсолнечное масло 100 гр

Тесто раскатать слоем 1 см, смазать подсолнечным маслом, посыпать корицей, сахаром, свернуть рулетом. Острым ножом разрезать рулет вдоль на 2 части и сплести из них косу. Выложить пирог на противень, смазанный подсолнечным маслом и оставить минут на 20. Выпекать в предварительно разогретой до 170-180 градусов духовке.

Тесто дрожжевое постное

Состав на 2 кг теста: Вода 1 литр, сахар 140 гр, соль 30 гр, растительное масло 120 гр, сырые дрожжи 50 гр, ванилин 1 пачка.

Это тесто можно использовать в пост для пирожков с различной начинкой и булочек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как разнообразить меню в дни Великого поста: «Комсомолка» публикует рецепты от воронежской матушки (Подробнее)

Это очень вкусно: Готовим пасхальные угощения вместе с воронежской матушкой: Подробные рецепты пасхи и кулича (Подробнее)