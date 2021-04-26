Это очень вкусно: Готовим пасхальные угощения вместе с воронежской матушкой

Фото предоставлено матушкой Светланой
Началась страстная неделя, последняя неделя Великого поста, когда православные христиане готовятся к празднованию Светлого Христова Воскресения. В четверг принято приводить в порядок дом и готовить главные блюда пасхального стола – красить яйца, печь куличи и готовить пасху.
Мы попросили матушку Светлану Лищенюк поделиться с нами рецептами праздничных угощений, которые она готовит для своего пасхального стола.
Пасха творожная с вареной сгущенкой
Творог – 500г
Сгущенка вареная (комнатной температуры) – 300г
Масло сливочное (комнатной температуры) – 100г
Сливки 33-35% - 100г
Грецкие орех – 40г
Курага -50г
Ваниль
Приготовление
Курагу помыть, посушить и мелко порезать. Орехи почистить, измельчить и обжарить на сухой сковороде, а затем остудить. Блендером взбиваем творог, масло и сливки. После этого добавляем сгущенку и ваниль, и снова взбиваем. В полученную массу добавляем орехи и курагу.
Марлю намочить водой и хорошо отжать. Сложенной в три слоя марлей выстилаем пасочницу и выкладываем в нее творожную массу. Заворачиваем края марли вверг и, придавив грузом, на ночь убираем в холодильник.
Перед подачей снимаем форму и марлю, ставим пасху на тарелку и украшаем по желанию.
Кулич
Мука – 500г
Сухие дрожжи – 7г
Молоко – 250г
Сливочное масло -50г
Растительное масло – 3 ст.л.
Сметана – 3 ст.л. с горкой
Соль -1/2 ч.л.
Яйца – 3 шт
Сахар- 210г
Ванильный сахар - 2 ч.л.
Цукаты - 100г
Смешиваем тесто с цукатами. Фото предоставлено матушкой Светланой
Приготовление
В большой емкости просеиваем муку и добавляем дрожжи. Все перемешиваем и даем немного постоять. Далее делаем в серединке углубление, добавляем теплое молоко, растопленное сливочное масло, растительное масло, сметану, соль и пока отставляем все в сторону.
- Тем временем отделяем белок от желтка и распределяем по разным чашам, - рассказывает матушка Светлана. - Взбиваем белки до устойчивых пиков и аккуратно лопаткой вмешиваем в дрожжевое тесто.
Желтки соединяем с сахаром и взбиваем. Желтковая масса должна стать белесой. После этого добавляем массу в тесто и аккуратно перемешиваем лопаткой.
Украшения для куличей. Фото предоставлено матушкой Светланой
Накрываем тесто пищевой пленкой или крышкой и убираем на пару часов в теплое место. Если дома прохладно, можно разогреть духовку до 30-50 градусов, выключить ее и поставить туда наше тесто. Оно должно подняться больше чем в два раза.
- Как только тесто поднялось, его надо вымесить и вымешиваем его и добавить любые наполнители. У меня это цукаты, - делится матушка. - Добавляем их по вкусу, накрываем снова и ждем, когда тесто поднимется.
Поднявшееся тесто еще раз вымешиваем и уже распределяем по формам. Наполняем чуть меньше, чем половину, так как тесто хорошо поднимается.
Потом ждем, пока тесто поднимется в форме. А затем ставим выпекаться в духовку на 35 мин при температуре в 160 градусов. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Не открываем духовку в процессе выпекания, иначе куличи могут опасть! На вкус это, конечно, не повлияет, а на внешний вид может.
Глазурь для куличей
Белок – 70г
Сахар – 140г
Лимонный сок 5-7 капель
Фото предоставлено матушкой Светланой
Приготовление
Белок отделяем в чистую чашу, добавляем сахар и ставим на водяную баню. Помешивая, ждем, пока сахар растворится.
Переливаем в чашу миксера - она должна быть идеально сухой и чистой!
Взбиваем до мягких пиков и сразу же наносим глазурь на куличи.
Посыпаем шоколадной стружкой, цукатами, украшаем по вкусу!
Приятного аппетита!