Это очень вкусно: Готовим пасхальные угощения вместе с воронежской матушкой

Фото предоставлено матушкой Светланой

Началась страстная неделя, последняя неделя Великого поста, когда православные христиане готовятся к празднованию Светлого Христова Воскресения. В четверг принято приводить в порядок дом и готовить главные блюда пасхального стола – красить яйца, печь куличи и готовить пасху.

Мы попросили матушку Светлану Лищенюк поделиться с нами рецептами праздничных угощений, которые она готовит для своего пасхального стола.

Пасха творожная с вареной сгущенкой

Творог – 500г

Сгущенка вареная (комнатной температуры) – 300г

Масло сливочное (комнатной температуры) – 100г

Сливки 33-35% - 100г

Грецкие орех – 40г

Курага -50г

Ваниль

Приготовление

Курагу помыть, посушить и мелко порезать. Орехи почистить, измельчить и обжарить на сухой сковороде, а затем остудить. Блендером взбиваем творог, масло и сливки. После этого добавляем сгущенку и ваниль, и снова взбиваем. В полученную массу добавляем орехи и курагу.

Марлю намочить водой и хорошо отжать. Сложенной в три слоя марлей выстилаем пасочницу и выкладываем в нее творожную массу. Заворачиваем края марли вверг и, придавив грузом, на ночь убираем в холодильник.

Перед подачей снимаем форму и марлю, ставим пасху на тарелку и украшаем по желанию.

Кулич

Мука – 500г

Сухие дрожжи – 7г

Молоко – 250г

Сливочное масло -50г

Растительное масло – 3 ст.л.

Сметана – 3 ст.л. с горкой

Соль -1/2 ч.л.

Яйца – 3 шт

Сахар- 210г

Ванильный сахар - 2 ч.л.

Цукаты - 100г

Смешиваем тесто с цукатами. Фото предоставлено матушкой Светланой

Приготовление

В большой емкости просеиваем муку и добавляем дрожжи. Все перемешиваем и даем немного постоять. Далее делаем в серединке углубление, добавляем теплое молоко, растопленное сливочное масло, растительное масло, сметану, соль и пока отставляем все в сторону.

- Тем временем отделяем белок от желтка и распределяем по разным чашам, - рассказывает матушка Светлана. - Взбиваем белки до устойчивых пиков и аккуратно лопаткой вмешиваем в дрожжевое тесто.

Желтки соединяем с сахаром и взбиваем. Желтковая масса должна стать белесой. После этого добавляем массу в тесто и аккуратно перемешиваем лопаткой.

Украшения для куличей. Фото предоставлено матушкой Светланой

Накрываем тесто пищевой пленкой или крышкой и убираем на пару часов в теплое место. Если дома прохладно, можно разогреть духовку до 30-50 градусов, выключить ее и поставить туда наше тесто. Оно должно подняться больше чем в два раза.

- Как только тесто поднялось, его надо вымесить и вымешиваем его и добавить любые наполнители. У меня это цукаты, - делится матушка. - Добавляем их по вкусу, накрываем снова и ждем, когда тесто поднимется.

Поднявшееся тесто еще раз вымешиваем и уже распределяем по формам. Наполняем чуть меньше, чем половину, так как тесто хорошо поднимается.

Потом ждем, пока тесто поднимется в форме. А затем ставим выпекаться в духовку на 35 мин при температуре в 160 градусов. Готовность проверяем деревянной шпажкой. Не открываем духовку в процессе выпекания, иначе куличи могут опасть! На вкус это, конечно, не повлияет, а на внешний вид может.

Глазурь для куличей

Белок – 70г

Сахар – 140г

Лимонный сок 5-7 капель

Фото предоставлено матушкой Светланой

Приготовление

Белок отделяем в чистую чашу, добавляем сахар и ставим на водяную баню. Помешивая, ждем, пока сахар растворится.

Переливаем в чашу миксера - она должна быть идеально сухой и чистой!

Взбиваем до мягких пиков и сразу же наносим глазурь на куличи.

Посыпаем шоколадной стружкой, цукатами, украшаем по вкусу!

Приятного аппетита!