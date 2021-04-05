Как разнообразить меню в дни Великого поста

Постная еда может быть вкусной и разнообразной Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

До 2 мая православные христиане отмечают Великий пост. Он готовит христианина к празднованию одного из главных церковных праздников - Пасхи. Пост установлен в память о 40-дневном пребывании Иисуса Христа в пустыне. Это дни покаяния и молитвы, когда принято отказаться от участия в различных развлечениях, рекомендуется заниматься благотворительностью и чаще посещать богослужения. Средством укрепления христианина в вере служит отказ от употребления скоромной пищи. «Комсомолка» подготовила для читателей несколько рецептов постного стола от матушки Светланы Лищенюк.

- Постный стол у многих ассоциируется с чем-то невкусным, однообразным или очень дорогим. Но это вовсе не так, - рассказала матушка Светлана. – Существует множество доступных рецептов на основе грибов, фасоли, чечевицы, круп, овощей и фруктов. Некоторые из них я переняла у своей мамы. Например, суп с фасолью и грибами.

Для приготовления пятилитровой кастрюли супа понадобятся: грибы (сушеные или свежие) по вкусу, банка консервированной белой фасоли, репчатый 1 головка лука, одна морковь, три картофелины, пучок зелени, лавровый лист, подсолнечное масло. Фасоль можно использовать свежую, тогда ее нужно предварительно замочить в воде на ночь, как и сушеные грибы.

Суп с фасолью и грибами Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В подсоленную кипящую в кастрюле воду положить нарезанные грибы, картофель, морковь, фасоль, лавровый лист. Мелко нарезать лук, обжарить до румяного состояния на подсолнечном масле, в самом конце можно добавить чеснок.

- Я еще кладу в зажарку столовую ложку муки, она придает супу густоту и насыщенность, - комментирует матушка Светлана.

Начинка для треугольничков из лаваша Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Готовую зажарку добавляем в суп и варить до готовности. В конце положить мелко нарезанную зелень.

Сворачиваем лаваш с капустой в виде треугольничков... Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Подавать к столу суп можно с соленьями или маринованными овощами. Или же с конвертиками из лаваша, фаршированного тушеной капустой.

Для этого блюда потребуется белокочанная капуста (0,5 небольшого кочана), два тонких лаваша, репчатый лук (1 штука) подсолнечное масло для жарки, чеснок по вкусу, томатная паста или соус. На сковороду с маслом выкладываем мелко порезанную капусту.

... и обжариваем на сухой сковороде Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

- Можно добавить в нее квашеной капусты, это придаст остроты и пикантности нашему блюду, - говорит матушка. – Можете добавить в капусту также грибы. Потом нарезанный мелко лук, дольку чеснока. Приправляем все томатной пастой или соусом.

Пока начинка тушится, нарезаем лаваш полосками по 20 см шириной. Готовую капусту заворачиваем в эти полоски в виде конвертиков. Конвертики обжариваем с обеих сторон на сухой сковороде. Можно употреблять с супом, как отдельное блюдо в качестве перекуса. Они хороши как в горячем, так и в холодном виде.

И еще несколько рецептов:

Суп-пюре из чечевицы

Чечевица - 2 ст.

Средний картофель - 3 шт.

Морковь -1 шт

Лук репчатый – 1шт.

Вода- 3л

Подсолнечное масло

Соль, перец молотый

Чистим картофель и морковь. Нарезаем мелкими кубиками и ставим варить на медленном огне.

Чечевицу хорошо промываем.

Лук почистить и мелко нарезать. Пассируем лук в небольшом количестве подсолнечного масла. К луку добавляем чечевицу и немного обжариваем. После чего соединяем бульон с картофелем и морковью. Варим 30-40 мин.

Как чечевица будет готова, снять с огня, хорошенько измельчить всё погружным блендером, снова поставить на огонь и довести суп до кипения (если он получился слишком густой, то можно разбавить горячей кипячёной водой до необходимой консистенции). В готовый суп добавляем соль и перец по вкусу.

Макароны с грибами

Макароны – 500 гр

Грибы – 500 гр

Лук репчатый -1 шт

Чеснок – 2 зубца

Специи по вкусу

Макароны отвариваем в подсоленной воде до готовности, откидываем на дуршлаг и промываем в холодной воде.

Лук режем мелким кубиком, грибы тонким слайсом.

В сковороде раскаляем подсолнечное масло.

Добавляем мелко нарезанный чеснок, лук и обжариваем до золотистого цвета, прибавляем к ним грибы и жарим до готовности.

Солим, перчим.

Закладываем в сковороду отварные макароны и прогреваем одну минуту.

Фото Алексея Булатова Фото: из архива «КП»

Постный манник

Манная крупа - 1ст Вода – 1 ст Сахар – 1 ст Мука – 4-5 ст.л. Растительное масло - 3 ст.л. Сода - 1/2 ч. л.

Сок лимона или столовый уксус – 1ст.л.

щепотка ванилина, щепотка соли.

Смешать манку, сахар, соль, ванилин и воду. Оставить на 30 минут.

Затем добавить растительное масло и перемешать.

Всыпать просеянную муку и добавить соду, гашенную лимонным соком или уксусом.

Итоговое тесто должно по консистенции напоминать густую сметану.

Выложить тесто в форму, слегка смазанную маслом, и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.

Готовый манник остудить, нарезать на кусочки и подать к столу.

Компот из сухофруктов

Смесь сухофруктов -250 гр

Вода -2 л

Сахар по вкусу

Тщательно промываем сухофрукты под проточной водой и откидываем в дуршлаг. Когда лишняя вода стечет, перекладываем смесь в кастрюлю.

Добавляем сахар.

Вливаем воду и ставим кастрюлю на огонь.

Доводим до кипения, уменьшаем огонь и варим 15–20 минут.

Снимаем кастрюлю с огня и накрываем крышкой.

Даем настояться, оставив остывать до комнатной температуры.

Приятного аппетита!