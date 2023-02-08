«Это неудачная шутка»: воронежец объяснил, зачем обстрелял машину ДПС из пиротехники

Бизнесмен частично признал вину в содеянном Фото: Ирина ШАБАНОВА

8 февраля Левобережный райсуд Воронежа отправил 36-летнего бизнесмена Евгения В., устроившего погоню от полиции со стрельбой служебной машины из фейерверка, в СИЗО на 2 месяца. Там он пробудет до 5 апреля включительно.

Напомним, после возбуждения административного дела в отношении мужчины «с явными признаками наркотического опьянения» следователи СК по Воронежской области завели и уголовное. Он подозревается в покушении на применение насилия к представителям власти (ч.3 ст. 30, ч. 2 ст. 318 УК РФ).

ГОНЯЛ ПО ВСЕМУ ВОРОНЕЖУ

О помещении гонщика-пиротехника в СИЗО ходатайствовал следователь СК. Он пояснил суду позицию силовиков. Фееричная погоня произошла в ночь на 6 февраля. Опасно маневрировавший автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился Евгений В., заметили инспекторы ДПС в центре Воронежа на улице Плехановской. Когда полицейские по громкой связи попросили его остановиться, он дал по газам, пытаясь оторваться. Затем рванул на Левый берег. На Ленинском проспекте патруль попросил подмогу. К погоне присоединился еще один экипаж.

На Вогрэсовском мосту патрульный автомобиль почти настиг гонщика. А он из открытого окна начал палить фейерверком. Следствие считает, что тем самым мужчина создал угрозу жизни сотрудникам полиции, находящимся при исполнении служебных обязанностей. Искры от пиротехники летели прямо на патрульную машину, и она легко могла воспламениться.

Отстрелявшись, Евгений В. снова на высокой скорости колесил по центру города, а затем махнул на Левый берег. Гонщика удалось остановить в микрорайоне Сомово на улице Белорусской только после того, как стражи порядка открыли стрельбу по колесам.

Вид у гонщика в суде был явно не фееричный Фото: Ирина ШАБАНОВА

ВИД ПОМЯТЫЙ, РУКИ ГРЯЗНЫЕ

Во время беседы с полицейскими фееричный автомобилист вел себя нагло, нецензурно выражался, даже хотел решить вопрос с задержанием, показав «путинские часы», но это ему не помогло. В иномарке при этом в качестве пассажира находился еще и каракал.

В зал суда Евгений В. вошел уже совершенно другим человеком и вел себя менее феерично: мужчина хоть и был одет в хорошую дорогую куртку, но вид у него был помятый, на лице ссадины, руки грязные, как будто бы он не мыл их с момента задержания.

На заседание пришли его родители. Отец Иван В., бывший начальник ЮВЖД и областной депутат, до начала суда спросил у сына:

- Как самочувствие?

- Сойдет, - буркнул тот.

- Как? Я не понял…

- Более или менее…

Судья Оксана Попова в начале заседания также спросила у Евгения В. о его состоянии здоровья. Он пожаловался на травму головы, которую он якобы получил при задержании, и руки, которую ему прокусила каракал Кира. О хронических заболеваниях он ничего не вспомнил.

ЭТО НЕУДАЧНАЯ ШУТКА

Следователь во время заявления ходатайства привел несколько доводов, почему Евгению В. просит избрать меру пресечения в виде заключения в СИЗО: вину свою он признал лишь частично, совершил тяжкое общественно опасное преступление, санкции за которое – от 3 лет лишения свободы до 10, вызвавшее большой общественный резонанс, а также бизнесмен может скрыться от правосудия или оказать давление на потерпевших или свидетелей.

Бизнесмен Евгений В. в свою очередь рассказал о своем отношении к обстрелу гаишников из фейерверков во время погони:

- Я не открывал огонь, я поджег фитиль фейрверка. Я не думал, что мои действия принесут какие-то тяжелые последствия. Это просто неудачная шутка, - пояснил он.

Адвокат настаивал на подписке о невыезде Фото: Ирина ШАБАНОВА

ГОНЯЛИ, КАК БИЛЬЯРДНЫЙ ШАР

Возражал против помещения в СИЗО своего подзащитного адвокат Олег Главатских. Он попросил суд отправить Евгения В. под подписку о невыезде, поскольку, по его словам, тот имеет постоянное место жительства и работу, в целом характеризуется положительно и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Также адвокат настаивал, что Евгений причинил потерпевшим только моральный вред. Между тем ему самому при задержании травмировали голову. Из-за чего подзащитный жалуется на боль и тошноту и его состояние здоровья вызывает вопрос. А фееричное поведение гонщика он объяснил тем, что, во-первых, Евгений перенес родовую травму, поэтому у него диагностировано заболевание. Во-вторых, его могло спровоцировать «агрессивное поведение сотрудников ДПС».

- Они гоняли его, как бильярдный шар. К больным людям так нельзя относится, их нельзя арестовывать, от этого им будет только хуже. Я считаю, что спровоцированы данные последствия, и когда за человеком движется экипаж: один, второй, третий, понятно, что ему не хочется остановиться, ему хочется куда-то спрятаться, - сказал адвокат.

Также он пояснил, что на машине Евнегия В. было обнаружено несколько пулевых отверстий и предстоит еще выяснить, когда было применено оружие – до того, как он начал запускать фейерверки, или после.

И добавил, что на видеозаписях, распространенных в СМИ было видно, что его подзащитный, когда был остановлен, не имел каких-либо повреждений на лице и сообщал сотрудникам полиции, что не собирается сопротивляться. А на кадре, когда он уже стоит на коленях с наручниками, на его лицо имеются следы побоев.

- Этот вопрос мы будем расследовать и обратимся в правоохранительные органы, - пояснил адвокат.

Суд встал на сторону обвинения Фото: Ирина ШАБАНОВА

МЕСТЬ МЕНТАМ

После решения суда отправить гонщика под арест мама Евгения В. не выдержала и объяснила журналистам поведение сына, как «месть ментам, которые его крышевали».

А на вопрос, был ли он под наркотиками, поскольку полицейские официально сообщили, что человек был с явными признаками опьянения, женщина категорично ответила: «Нет».

- Он этого не употребляет. Травы он пил. Чаи. Нормальные чаи от сахарного диабета, я их тоже пью и ему даю, – рассказала Ольга Ивановна.

Сам Евгений объяснять свое поведение журналистам не стал.

Скриншот видео. Рысь Кира уже дома Фото: Предоставлено "КП"

КСТАТИ, О КОШКАХ

Интересовала журналистов и судьба экзотического каракала Киры, которую обнаружили в качестве пассажира на переднем сидении Toyota Land Cruiser после фееричной погони. Ее после задержания хозяина отправили в зоопарк. А накануне оттуда ее забрал отец гонщика. Хищница уже у них дома и чувствует себя хорошо, пояснила Ольга Ивановна.

По собственным данным, животное обошлось Евгению в 300 тысяч рублей. По словам Ольги Ивановны, разведением каракалов занимаются ее родственники, которые проживали в Луганске, а после начала спецоперации уехали в Турцию. Киру Евгений увидел на фото в интернете, она ему понравилась, и он решил ее приобрести.

Мама утверждает, что фееричный гонщик никакой не мажор, а добряк, любитель животных. Помимо Киры в их доме живет еще несколько кошек…

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