Рынок работает: почему воронежцам не стоит откладывать планы на покупку квартиры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

После того, как в конце сентября в России объявили частичную мобилизацию, рынок недвижимости в Воронежской области замер. В условиях неопределенности жители региона отложили планы на покупку или расширение жилплощади. Волнения понятны, однако государство быстро разработало «подушку безопасности» для семей, в которые пришли повестки.

Что происходит на рынке недвижимости сейчас, «Комсомолка» выяснила у аналитиков сервиса Домклик.

Каковы тенденции?

В целом по стране, как отмечают аналитики, спрос на недвижимость замедлился. Население неохотно расстается с деньгами. В большей степени на настроении покупателей сказывается психологический фактор.

- Мы полагаем, что, несмотря на большое количество новых предложений (прирост количества объявлений о продаже по РФ за последний месяц составил 13%), в долгосрочной перспективе нас ждет некоторое затишье на рынке ипотечного кредитования, поскольку значительная часть населения может перейти на сберегательную модель поведения, - рассказала руководитель аналитического центра дивизиона “Домклик” Сбербанка Мария Ромчанова.

При этом непосредственно в Воронежской области ситуация некритична. Рынок недвижимости начинает оживать после стагнации.

- Рынок работает. В основном это касается вторичного жилья: у покупателей есть интерес к готовым квартирам, так как нет никаких рисков с возможной застройкой. Кроме того, растет спрос на частные дома, - рассказала коммерческий директор агентства недвижимости «Трансферт» Галина Колокольникова. - Застройщики сейчас стараются увеличить спрос, предлагая различные опции, к примеру, ипотеку по заниженной ставке. При этом и продавцы вторички идут на уступки, снижают цены.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Стоит ли откладывать новоселье?

Ключевым фактором, сказавшемся на спросе в последний месяц, стала частичная мобилизация. Купить квартиру за наличные может далеко не каждая семья, а брать ипотеку молодые люди опасаются — в случае мобилизации женам придется самостоятельно вносить платежи.

Для подобных случаев государство разработало несколько механизмов решения. Во-первых, власти предусмотрели кредитные каникулы для военнослужащих. К примеру, Сбер уже открыл прием заявок на получение отсрочки по ипотеке, потребительским кредитам и кредитным картам. Военнослужащие могут обратиться в банк с требованием изменить условия договора, приостановить исполнение обязательств на срок службы или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Это право распространяется и на членов семей. Подробнее о том, как получить кредитные каникулы, читайте в журнале сервиса Домклик.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во-вторых, если заемщик не может вносить платежи самостоятельно, за него это могут сделать родственники. При этом идти к нотариусу и в банк не нужно. В СберБанк Онлайн есть специальный сервис «Помощь близкому». При его подключении деньги будут списывать с карты человека, которому заемщик доверил погашение платежей. Кстати, эта опция пригодится не только мобилизованным, но и тем, кто надолго уезжает за границу, временно потерял доход, да и во многих других ситуациях. Пошаговую инструкцию, как подключить сервис, вы можете найти здесь.

В-третьих, в самом крайнем случае родственники могут продать квартиру военнослужащего (даже с «недоплаченной» ипотекой) по доверенности.

Конечно, спонтанно, на эмоциях принимать такое масштабное решение, как приобретение квартиры в ипотеку, не стоит — и не только сейчас, а в принципе, в любое время. Но если вы давно готовились к жилищному займу и новоселью, нет причин забыть о своей мечте. Напомним, узнать все подробности об ипотечных программах, кредитных льготах для военнослужащих и рынке недвижимости Воронежа, а также выбрать подходящую квартиру — можно на сервисе Домклик от Сбера.

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