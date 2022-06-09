Дом, который построили вы: как воронежцу перебраться жить за город

В регионе растет спрос на частные дома. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В регионе растет спрос на частные дома

Все больше воронежцев стремятся перебраться из квартир в частные дома подальше от шумных улиц. По данным экспертов рынка, весной этого года спрос на загородную недвижимость в нашем регионе вырос на 14%. Это неудивительно – вместе с квадратными метрами владельцы домов получают собственный участок в экологически чистом районе. В преддверии лета это особенно актуально. В чем преимущества частных домов и легко ли приобрести загородную недвижимость, «Комсомолка» разобралась вместе с аналитиками сервиса Домклик от Сбера.

Сколько денег потребуется

Как отмечает руководитель аналитического центра сервиса Домклик Мария Ромчанова, спрос на загородные дома демонстрирует характерный для начала дачного сезона рост.

- В апреле объем предложения по загородным домам на Домклик в целом по России увеличился на 3,9% по сравнению с началом 2022 года (с 310 887 лотов до 322 817 лотов) и более чем на 35% по сравнению с апрелем прошлого года, - рассказала эксперт.

Однако многие горожане, мечтающие перебраться в частный дом, боятся, что не смогут потянуть затраты. Бытует мнение, что строительство дома или же покупка готового – в разы дороже, чем покупка квартиры. Давайте разберемся, так ли это.

- готовые дома

По данным аналитического центра сервиса Домклик, готовый дом в среднем по региону стоит 1,55 млн рублей. Это даже дешевле, чем однокомнатная квартира в Воронеже: сейчас трудно найти варианты с ценой менее 2 млн рублей.

Самые дешевые предложения можно найти в Новохоперском, Таловском и Репьевском районах (0,56, 0,57 и 0,69 млн рублей). Если же мы возьмем пригород Воронежа, то стоимость готового дома будет сопоставима со стоимостью двухкомнатной квартиры. При этом, как уже говорилось выше, владелец частного дома вместе с квадратными метрами жилплощади получает собственный земельный участок.

- строительство

Расценки на строительство частного дома в Воронежской области начинаются от 1,5 млн рублей. Конечно, можно дойти и до 10 млн и выше. Все зависит от площади объекта и качества материалов. Семья со средним достатком может подобрать для себя вариант за 3-4 млн рублей. К этой сумме необходимо прибавить стоимость земельного участка – в среднем около 800 тыс. рублей. Строительные компании, которые работают в нашем регионе, предлагают полный спектр услуг – от проектирования до внутренней отделки. Цены на каждом этапе оговариваются отдельно. Для сравнения, за 3 млн рублей можно купить однокомнатную квартиру в отдаленных районах Воронежа, за 4 млн – найти вариант недалеко от центра. Однако однушки значительно проигрывают частным домам по метражу. Преимущество индивидуального частного строительства также в том, что вы получите жилье, полностью соответствующее вашим потребностям и предпочтениям.

Как получить нужную сумму

Конечно, далеко не каждая воронежская семья может купить или построить дом исключительно на собственные средства. В таких случаях на помощь приходит ипотека. В том числе на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Для справки, с начала 2021 года по май 2022 жители Воронежа оформили в Сбере ипотечных кредитов на ИЖС на 386 млн рублей.

- Мы отмечаем стабильный рост интереса к ипотеке на ИЖС — например, выдачи Сбера в 2021 году превысили показатели 2020 года примерно в 3,5 раза, - говорит руководитель аналитического центра сервиса Домклик Мария Ромчанова. - Выдачи первого квартала 2022 года также превзошли прошлогодний показатель, хотя рыночные ставки по кредитам на покупку и строительство домов, как и остальные базовые ставки по ипотеке, сейчас немного выше комфортного для заемщиков уровня. Но спрос активно поддерживается госпрограммами, которые в последнее время распространяются и на ИЖС – это, в первую очередь, льготная госпрограмма и семейная ипотека.

Подробнее о том, как получить ипотеку на ИЖС, можно прочитать в журнале сервиса Домклик.

Растить детей лучше там, где свежий воздух и огурчики с грядки. Осталось только все просчитать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ипотека на ИЖС имеет ряд отличий от уже знакомых многим займов на покупку городской квартиры. Например, может выдаваться частями. Так, одной из действующих в Сбере программ предусмотрены транши на каждый этап строительства. К примеру, сначала вы получили деньги на покупку участка и проектирование дома, затем – на строительство, а после – на отделочные работы. При этом проценты вы будете платить только на полученную на руки сумму.

Впрочем, никто не запрещает выбрать программу с единовременным получением средств: их можно использовать хоть для покупки готового дома, хоть для строительства «с нуля». В каждом случае нужно исходить из целей и возможностей будущих домовладельцев, просчитывать все варианты.

Хорошая новость: в «загородной» ипотеке также существуют программы господдержки для отдельных категорий – «ипотека для IT-специалистов» и «семейная ипотека». Кроме того, с 1 июля 2022 года в России запускают пилотную льготную ипотечную программу ИЖС – для россиян, которые планируют строить дом своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками. Для Воронежа максимальный размер займа составит 6 млн рублей.

Подробнее об ипотечных программах для ценителей загородной жизни читайте в журнале сервиса Домклик.

А в городе с балкона можно увидеть только дорогу и соседские окна... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что дальше

После завершения строительства необходимо сообщить об этом в банк, застраховать дом и сделать отчет об оценке его стоимости (включая участок). Оформить право собственности на свежепостроенный коттедж мечты можно даже без выезда в город. Помогут современные технологии и сервис электронной регистрации сделки от Домклик. Все готово, теперь остается только переехать и наслаждаться природой.