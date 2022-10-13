Фото Алексея Булатова Фото: из архива «КП»

Первые мобилизованные воронежцы уже прошли обучение и отправились к местам несения службы. Дома с тревогой ждать их остались родные и близкие люди: жены, дети, родители. Чтобы поддержать семьи мобилизованных власти предусмотрели ряд льгот и выплат, как для самих призванных, так и для их родных. «Комсомолка» собрала все меры поддержки для мобилизованных воронежцев в один материал.

По поручению губернатора Александра Гусева в муниципалитетах создают сети службы опеки над семьями мобилизованных. В дополнение к федеральным выплатам каждому мобилизованному жителю региона перечислят по 120 тысяч рублей. Глава региона пообещал, что первую половину мобилизованные получат до 16 октября, вторые 60 тысяч — до 21 октября. Ранее планировалось вторую выплату разбивать на три месяца. В случае продолжения мобилизации, сроки выплат останутся теми же — в течение недели после получения документов о мобилизации военнослужащего. По желанию призванного деньги могут получить вместо него родственники.

Ряд льгот приняли и на уровне муниципалитета. Так глава города Вадим Кстенин поручил подготовить проекты решений Воронежской городской Думы, направленные на поддержание семей военнослужащих. В частности, их дети будут полностью освобождены от платы за детский сад, будут бесплатно питаться в школе независимо от их возраста. Жены и дети мобилизованных граждан не будут платить за проезд в городском общественном транспорте. Эту меру уже обсудили с муниципальной транспортной компанией «Воронежпассажиртранс».

Мэрия пообещала наладить личный контакт с семьями мобилизованных, взяв их под опеку. Для оперативного решения всех возникающих вопросов в районах города организовали прямые линии для родственников призванных:

Железнодорожный район: 8-951-547-17-41, 8-905-052-03-55

Коминтерновский район: 8-960-117-05-81

Левобережный район: 8-920-464-66-11

Ленинский район: 8-904-214-39-99

Советский район: 8-960-119-68-44

Центральный район: 8-920-407-08-05

По вопросам, относящимся к компетенции Министерства обороны России работают ведомственные номера: 8 (800) 100-77-07, 8 (495) 498-43-54, 8 (495) 498-34-46, а также единая для всех регионов горячая линия по вопросам частичной мобилизации: 122.

Кстати

Возможно, перечень мер поддержки семей мобилизованных воронежцев еще расширится. Например, в соседних регионах для них на местном уровне узаконили освобождение от уплаты налогов. Например, такая инициатива рассматривается в соседней Курской области.

С подобным предложением в редакцию обратился и наш постоянный читатель Михаил Гвоздь:

- Обращаюсь к представительным и законодательным органам власти с просьбой согласно п. 2 Статьи 399 Налогового Кодекса установить налоговые льготы на имущество физических лиц, участвующих в выплнении спецоперации и членов их семей.

В соответствии с пунктом 3 части 10 статьи 35 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления РФ", установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах находится в исключительной компетенции представительных органов муниципальных образований. Согласно части 12 статьи 35 131-ФЗ главы местной администрации могут вынести на рассмотрение документ, предусматривающий отмену местных налогов.

Мы направили обращение читателя в администрацию города. Там нам ответили, что в случае принятия решений по дополнительным мерам поддержки военнослужащих, об этом сообщат официально.