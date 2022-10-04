Мобилизованным воронежцам выплатят по 120 тыс. рублей

Департамент соцзащиты готовит соответствующие документы Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители региона, которые проходят частичную мобилизацию, получат единовременную региональную выплату в 120 тыс. рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале во вторник, 4 октября.

Мера поддержки распространяется на воронежцев, которые были мобилизованы с сентября. Глава региона поручил профильным чиновникам подготовить документацию. Позже департамент соцзащиты сообщит детали, как оформить и получить выплату.

Напомним, ранее стало известно, что правительство РФ дало муниципалитетам право закупать и передавать в вооруженные силы беспилотные летательные аппараты, электронику, приборы ночного видения, тепловизоры, туристическое снаряжение, автозапчасти, лекарства, продовольствие, стройматериалы, инструменты и другие необходимые вещи. Многие из них требуются и воронежцам, прибывающим в войска в рамках частичной мобилизации. Мэр Вадим Кстенин заявил, что поручил финансистам администрации начать эту работы.